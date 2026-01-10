В Бурятии бизнесмен застрелил человека, перепутав его со стаканом

Тарбагатайский районный суд вынес приговор в отношении известного местного бизнесмена. Стреляя по мишени из карабина с тепловизором, 65-летний предприниматель случайно попал в стоявшего неподалеку человека.Как следует из материалов дела, бизнесмен решил пристрелять свой карабин «CZ-527» с оптическим прицелом и функцией тепловизора. В качестве мишени использовался стакан с кипятком. От него исходило тепло, поэтому опробовать тепловизор на такой цели было удобно.Предприниматель сделал пару выстрелов с расстояния 30 метров, потом отошел на 120 метров и снова начал целиться в стакан. В этот момент недалеко от мишени находился человек. Кто это был, материалы дела не раскрывают, вероятно, он помогал бизнесмену пристреливать карабин.Прозвучал выстрел, и он оказался роковым. Стрелок спутал тепловой след от стакана со следом человека и попал тому в шею. Раненый почти сразу умер от обильной кровопотери.После происшествия на бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».На суде предприниматель признал вину и раскаялся. Он и потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Ходатайство подсудимый мотивировал тем, что полностью оплатил расходы на погребение погибшего, оказал его семье финансовую помощь, принес извинения. Также он подписал соглашение, взяв на себя обязательство содержать детей погибшего до их совершеннолетия. Кроме того, он положительно характеризуется, активно занимается волонтёрской деятельностью по поддержке участников спецоперации.Против такого исхода дела возражал гособвинитель. Суд, заслушав доводы сторон, ходатайство отклонил.Рассмотрение дела прошло в особом порядке. При назначении наказания суд учел множество смягчающих обстоятельств. Так, помимо уже упомянутых, к делу были приобщены положительные характеристики, которые бизнесмену дал участковый, глава поселковой администрации и ветеранская организация отдела внутренних дел. Учтены были также почетная грамота и благодарности, которыми награждали предпринимателя.Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.В итоге суд постановил приговорить бизнесмена к году исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.«Отбывать исправительные работы осужденному надлежит в месте, определенном органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, в районе его места жительства», - постановила Фемида.Решение суда пока не вступило в законную силу – бизнесмен обжалует его в вышестоящей инстанции.