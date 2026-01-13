Происшествия 13.01.2026 в 11:41

В Улан-Удэ бывший силовик стал бандитом

После отставки он занялся разбоем и вымогательством
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бывший силовик стал бандитом
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении бывшего оперативника правоохранительных органов, который после отставки встал на преступную дорожку. Вместе с приятелями он организовал банду, занявшуюся разбоем и вымогательством.

Как следует из материалов дела, экс-силовик решил организовать преступную группу для нападения на наркоманов под видом сотрудников правоохранительных органов и привлек в нее трех своих приятелей. Для осуществления задуманного фигуранты приискали автомобиль «Лексус», пневматический пистолет, внешне похожий на «Макарова», балаклавы и камуфлированную форму. Чтобы у потенциальных жертв не возникало даже малейших подозрений, с кем они имеют дело, главарь изготовил себе поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

15 марта 2024 года рядом с одним из городских отелей фигуранты заложили муляж наркотика, передали информацию о нем в интернет-магазин, занимающийся продажей зелья, после чего устроили возле «закладки» засаду. На объявление откликнулись три наркомана. Договорившись о сделке, ночью они поехали к указанному месту, чтобы забирать товар. 

Когда наркоманы приблизились к тайнику, на них набросились сидевшие в засаде бандиты. Изображая из себя силовиков, злоумышленники запугали своих жертв, забрали у них 100 тысяч рублей и автомобиль «Тойота Камри». Кроме того, лже-правоохранители потребовали передать им на следующий день еще полмиллиона рублей якобы за невозбуждение уголовного дела. 

Расчет преступников был прост – они были уверены, что их жертвы не обратятся к настоящим правоохранителям. Однако, потерявшие деньги и дорогое авто наркоманы все же написали заявление в полицию. После этого всех членов банды задержали. Им предъявили обвинения в разбое, вымогательстве и подделке документов. 

По итогам судебного разбирательства подсудимых ждал суровый приговор. Так, экс-силовик, выступающий в роли липового фээсбэшника, получил 11 лет колонии строгого режима, еще одному участнику банды дали 9,5 лет «строгача». Третий член преступной группы, также получивший крупный срок, ушел на СВО. А дело в отношении четвертого фигуранта выделили в отдельное производство.

Бывший правоохранитель и его подельник обжаловали приговор. Они пытались убедить вышестоящий суд переквалифицировать свои действия на менее тяжкую статью «Мошенничество». Однако Верховный суд Бурятии с их доводами не согласился и оставил приговор в силе. 
разбой вымогательство

