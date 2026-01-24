Происшествия 24.01.2026 в 10:53

В Бурятии на трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Один водитель погиб на месте, второй с травмами доставлен в больницу
Текст: Станислав Сергеев
В Иволгинском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, около четырех часов ночи на 462-м километре автодороги Ф258 столкнулись два грузовых автомобиля.

В результате аварии 50-летний водитель автомашины «ФАВ» скончался на месте происшествия. Второй участник ДТП, управлявший грузовиком «Скания», с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние сейчас уточняется.

«На 462 километре федеральной автодороги Ф258 «Байкал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств, в результате которого один из водителей скончался на месте», - прокомментировал врио начальника ОГИБДД по Иволгинскому району Балдан Мункодугаров.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. На месте работают следователи и эксперты, которые выясняют причины столкновения и детали инцидента. Движение на участке дороги было временно ограничено, но после проведения необходимых мероприятий его восстановили.

