В Бурятии на трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

В Иволгинском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, около четырех часов ночи на 462-м километре автодороги Ф258 столкнулись два грузовых автомобиля.В результате аварии 50-летний водитель автомашины «ФАВ» скончался на месте происшествия. Второй участник ДТП, управлявший грузовиком «Скания», с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние сейчас уточняется.«На 462 километре федеральной автодороги Ф258 «Байкал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств, в результате которого один из водителей скончался на месте», - прокомментировал врио начальника ОГИБДД по Иволгинскому району Балдан Мункодугаров.Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. На месте работают следователи и эксперты, которые выясняют причины столкновения и детали инцидента. Движение на участке дороги было временно ограничено, но после проведения необходимых мероприятий его восстановили.Фото: скриншот