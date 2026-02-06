В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина

В Улан-Удэ затопило подвал одного из многоквартирных домов по улице Бабушкина. На месте побывали сотрудники комитета городского хозяйства.

Коммунальщикам предстоит выполнить герметизацию стыков системы водоотведения, установить обратный клапан, смонтировать ревизионные люки и прочистить сети канализации.

«Подобная проблема регулярно возникает на канализационной насосной станции, к которой подключен только данный дом. Основная причина – частые засоры внутридомовой канализации», - прокомментировали в КГХ.

Специалисты напоминают: унитаз – не мусоропровод. Горожан просят не выбрасывать в канализацию бытовой мусор, пищевые отходы, салфетки и другие посторонние предметы. Это напрямую приводит к аварийным ситуациям и подтоплениям.