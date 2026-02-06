Происшествия 06.02.2026 в 12:30

В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина

Жильцы засорили канализацию
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина
Фото: комитет городского хозяйства

В Улан-Удэ затопило подвал одного из многоквартирных домов по улице Бабушкина. На месте побывали сотрудники комитета городского хозяйства.

Коммунальщикам предстоит выполнить герметизацию стыков системы водоотведения, установить обратный клапан, смонтировать ревизионные люки и прочистить сети канализации.

«Подобная проблема регулярно возникает на канализационной насосной станции, к которой подключен только данный дом. Основная причина – частые засоры внутридомовой канализации», - прокомментировали в КГХ.

Специалисты напоминают: унитаз – не мусоропровод. Горожан просят не выбрасывать в канализацию бытовой мусор, пищевые отходы, салфетки и другие посторонние предметы. Это напрямую приводит к аварийным ситуациям и подтоплениям.

 

Теги
подвал затопление канализация

Все новости

Депутаты Народного Хурала Бурятии от «Единой России» инициировали сохранение налоговых льгот для предпринимателей
06.02.2026 в 12:55
В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина
06.02.2026 в 12:30
В Бурятии осудили монгола за контрабанду 250 блоков сигарет
06.02.2026 в 12:06
В Бурятии экс-начальник УКСа отделался легким испугом
06.02.2026 в 11:49
Лама из Бурятии выпустил песню и клип
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
06.02.2026 в 11:01
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
06.02.2026 в 10:37
Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников
06.02.2026 в 10:35
Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств
06.02.2026 в 10:22
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
06.02.2026 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии экс-начальник УКСа отделался легким испугом
Суд вынес Анатолию Урбанову весьма мягкий приговор
06.02.2026 в 11:49
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
Трагедия случилась на улице Журавлиная
06.02.2026 в 10:12
Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени
Суд прекратил уголовное дело в отношении начинающего рэкетира
05.02.2026 в 17:36
Судимый житель Улан-Удэ украл у школьницы Айфон

Вор орудовал в переполненном автобусе

05.02.2026 в 16:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru