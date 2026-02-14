Происшествия 14.02.2026 в 21:36
В Улан-Удэ трое детей пострадали в тройном ДТП
Три иномарки столкнулись на улице Бабушкина
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием трех автомобилей. В нем пострадали маленькие дети.
- Авария произошла на улице Бабушкина. Столкновение произошло между автомобилями «Subaru Levorg», «Honda Partner» и «Honda Fit». В результате происшествия три несовершеннолетних пассажира были доставлены в медучреждение. Тяжесть полученных ими повреждений уточняется, - прокомментировали в полиции республики.
Фото: полиция РБ
Тегидтп