Происшествия 14.02.2026 в 21:36

В Улан-Удэ трое детей пострадали в тройном ДТП

Три иномарки столкнулись на улице Бабушкина
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием трех автомобилей. В нем пострадали маленькие дети.

- Авария произошла на улице Бабушкина. Столкновение произошло между автомобилями «Subaru Levorg», «Honda Partner» и «Honda Fit». В результате происшествия три несовершеннолетних пассажира были доставлены в медучреждение. Тяжесть полученных ими повреждений уточняется, - прокомментировали в полиции республики.

Фото: полиция РБ

