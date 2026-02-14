В Улан-Удэ трое детей пострадали в тройном ДТП

Сегодня днем в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием трех автомобилей. В нем пострадали маленькие дети.

- Авария произошла на улице Бабушкина. Столкновение произошло между автомобилями «Subaru Levorg», «Honda Partner» и «Honda Fit». В результате происшествия три несовершеннолетних пассажира были доставлены в медучреждение. Тяжесть полученных ими повреждений уточняется, - прокомментировали в полиции республики.

Фото: полиция РБ