В Бурятии бизнесмен попался на незаконной добыче золота

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора золотодобывающего предприятия. Он обвинялся в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осенью 2025 года директор организовал незаконную добычу драгметаллов в Баунтовском районе. Не имея разрешительных документов, он нанял рабочих и использовал спецтехнику. При задержании у фигуранта изъяли более 389 грамм золота и более 85 грамм серебра. Общая стоимость добытых металлов составила более 3,8 млн рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Изъятые драгоценные металлы конфискованы в доход государства.