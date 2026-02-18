Происшествия 18.02.2026 в 13:10

В Бурятии бизнесмен попался на незаконной добыче золота

Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмен попался на незаконной добыче золота
Фото: прокуратура Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора золотодобывающего предприятия. Он обвинялся в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осенью 2025 года директор организовал незаконную добычу драгметаллов в Баунтовском районе. Не имея разрешительных документов, он нанял рабочих и использовал спецтехнику. При задержании у фигуранта изъяли более 389 грамм золота и более 85 грамм серебра. Общая стоимость добытых металлов составила более 3,8 млн рублей. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Изъятые драгоценные металлы конфискованы в доход государства.
золото

