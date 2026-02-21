На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тела мужчины и женщины

Вечером 20 февраля на улице Огуречная в Улан-Удэ загорелся дом. Существовала угроза перехода пламени на соседние строения. К месту происшествия были направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.- Благодаря слаженным действиям огнеборцев угрозу удалось снять. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела 49-летнего мужчины и 74-летней женщины без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Пожар на площади 42 квадратных метра ликвидировали 23 человека и 7 единиц техники МЧС России. Предварительная причина - короткое замыкание.Фото: ГУ МЧС по Бурятии