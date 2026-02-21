Происшествия 21.02.2026 в 12:25

На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тела мужчины и женщины

Трегедия произошла в мкр. «Стрелка»

Текст: Анастасия Величко
Вечером 20 февраля на улице Огуречная в Улан-Удэ загорелся дом. Существовала угроза перехода пламени на соседние строения. К месту происшествия были направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

- Благодаря слаженным действиям огнеборцев угрозу удалось снять. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела 49-летнего мужчины и 74-летней женщины без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар на площади 42 квадратных метра ликвидировали 23 человека и 7 единиц техники МЧС России. Предварительная причина - короткое замыкание.


Фото: ГУ МЧС по Бурятии

пожар гибель мчс

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

