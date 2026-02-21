Житель Улан-Удэ получил срок за коноплю

Осенью 2025 года, улан-дэнец – любитель «дури», насобирал коноплю для собственного употребления. Мужчина высушил зелень, у него получилось около 144 гр. готового к потреблению «продукта».Травку он припрятал хранил в нише под подоконником на кухне квартиры. Так она и лежала, пока к нему не нагрянула с обыском полиция.Согласно постановлению правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой в высушенном состоянии 144,36 гр. по своей массе относится к крупному размеру, предусмотренного для данного вида наркотического средства.В суде горожанин признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Вместе с тем, обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, ввиду наличия у него судимостей по ранее вынесенным приговорам.В итоге Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Фото: архив "Номер один"