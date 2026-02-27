На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей

На севере Бурятии набедокурил автомоечный комплекс «Автобаня». Организация нанесла вред почве на 918 тысяч рублей в Северобайкальске. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

В октябре 2025 года в надзорное ведомство с жалобой обратился местный житель. В ходе выездного обследования специалисты зафиксировали излив жидких бытовых отходов на почву из септика, эксплуатируемого указанной автомойкой.

«При отборе проб почвы выявлены превышения по 12 загрязняющим веществам до 9 раз (нитраты, нефтепродукты, хлодилы, сульфаты, и другие ЗВ). По проведенным расчетам, размер вреда, причинённого почвам, составил 918 тысяч 088 руб. В установленный законом срок нарушителем вред не возмещен, поэтому управление обратилось в суд», - прокомментировали в межрегиональном управлении Росприроднадзора.