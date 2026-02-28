Происшествия 28.02.2026 в 20:20

Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ

Автомобилист заявил, что испугался, и поэтому сбежал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии задержан водитель, который ночью 16 февраля в Гурульбе сбил 35-летнего мужчину. Не оказав помощи пострадавшему, автомобилист скрылся. Пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков.

«В ходе осмотра места ДТП и отработки прилегающей территории полицейские установили марку предполагаемого автомобиля - «Тойота Марк 2». В результате дальнейшей оперативной работы транспортное средство и находившийся за рулем водитель были обнаружены. Задержанным оказался 32-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что покинул место аварии, испугавшись ответственности за содеянное», - рассказали в МВД Бурятии.
Теги
ДТП

Все новости

Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ
28.02.2026 в 20:20
Улан-Удэ стал одним из победителей смотра-конкурса «Город, где хочется жить – 2025»
28.02.2026 в 20:07
В Бурятии глава Гремячинска достроил беседку под надзором следователя
28.02.2026 в 17:10
Антиалкогольные меры в Забайкалье оборачиваются ростом зависимости
28.02.2026 в 17:06
В Улан-Удэ суд принял иск «Союзмультфильма» к Индире Шагдаровой
28.02.2026 в 15:10
Пенсионеры Бурятии скрываются в Таиланде от высоких счетов ЖКХ
28.02.2026 в 14:00
Монголы напоят жителей Лондона верблюжьим молоком
28.02.2026 в 13:34
Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей
28.02.2026 в 10:53
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
28.02.2026 в 10:15
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
28.02.2026 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Бурятии глава Гремячинска достроил беседку под надзором следователя
Это помогло ему смягчить приговор
28.02.2026 в 17:10
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
Его планировали отправить контрабандой в Китай
28.02.2026 в 10:15
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
В результате был ранен один из посетителей
28.02.2026 в 09:30
Арбалет, медаль, свобода
Как экс-топ-менеджер ТГК-14 избежал наказания за покушение на убийство
28.02.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru