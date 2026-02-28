Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ

В Бурятии задержан водитель, который ночью 16 февраля в Гурульбе сбил 35-летнего мужчину. Не оказав помощи пострадавшему, автомобилист скрылся. Пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков.«В ходе осмотра места ДТП и отработки прилегающей территории полицейские установили марку предполагаемого автомобиля - «Тойота Марк 2». В результате дальнейшей оперативной работы транспортное средство и находившийся за рулем водитель были обнаружены. Задержанным оказался 32-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что покинул место аварии, испугавшись ответственности за содеянное», - рассказали в МВД Бурятии.