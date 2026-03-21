В пригороде Улан-Удэ фура задавила женщину

Смертельное ДТП случилось сегодня днем на ул. Трактовая в селе Сотниково. Там 64-летний водитель грузовика «КамАЗ», ехавший в сторону Иркутска, сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в МВД Бурятии.