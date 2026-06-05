Происшествия 05.06.2026 в 10:51

У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких

Юношу прооперировали в Москве
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Текст: Карина Перова
У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких
Фото: Закаменская ЦРБ

В Закаменском районе Бурятии врач-рентгенолог при плановом ежегодном прохождении флюорографии выявил у 17-летнего подростка три объемных образования в обоих легких.

В центральной районной больнице подчеркнули, что заражение могло произойти из-за пренебрежения нормами личной гигиены рук и употребления необработанных продуктов.

Из Закаменска юношу срочно направили на компьютерную томографию легких в Улан-Удэ – в Детскую республиканскую клиническую больницу.

После многочисленных обследований был выставлен диагноз – эхинококкоз обоих легких. В итоге паразитарные кисты у подростка удалили в федеральной клинике в Москве.

Ранее «Номер один» сообщал, что из организма двухлетнего ребенка вышел длинный червь.

Теги
паразиты легкие эхинококкоз

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