У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких

В Закаменском районе Бурятии врач-рентгенолог при плановом ежегодном прохождении флюорографии выявил у 17-летнего подростка три объемных образования в обоих легких.

В центральной районной больнице подчеркнули, что заражение могло произойти из-за пренебрежения нормами личной гигиены рук и употребления необработанных продуктов.

Из Закаменска юношу срочно направили на компьютерную томографию легких в Улан-Удэ – в Детскую республиканскую клиническую больницу.

После многочисленных обследований был выставлен диагноз – эхинококкоз обоих легких. В итоге паразитарные кисты у подростка удалили в федеральной клинике в Москве.

Ранее «Номер один» сообщал, что из организма двухлетнего ребенка вышел длинный червь.