Происшествия 05.06.2026 в 10:51
У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких
Юношу прооперировали в Москве
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии врач-рентгенолог при плановом ежегодном прохождении флюорографии выявил у 17-летнего подростка три объемных образования в обоих легких.
В центральной районной больнице подчеркнули, что заражение могло произойти из-за пренебрежения нормами личной гигиены рук и употребления необработанных продуктов.
Из Закаменска юношу срочно направили на компьютерную томографию легких в Улан-Удэ – в Детскую республиканскую клиническую больницу.
После многочисленных обследований был выставлен диагноз – эхинококкоз обоих легких. В итоге паразитарные кисты у подростка удалили в федеральной клинике в Москве.
Ранее «Номер один» сообщал, что из организма двухлетнего ребенка вышел длинный червь.
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