В Бурятии молния спровоцировала лесной пожар

В Бурятии за прошедшие сутки возник один лесной пожар. Он произошел в Муйском районе из-за удара молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Работы по тушению продолжаются на общей площади 25 га. С огнём сражаются 12 сотрудников авиалесоохраны», - рассказали в РАЛХе.