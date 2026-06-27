Происшествия 27.06.2026 в 09:32

В Бурятии молния спровоцировала лесной пожар

Очаг возник в Муйском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молния спровоцировала лесной пожар
Фото: РАЛХ
В Бурятии за прошедшие сутки возник один лесной пожар. Он произошел в Муйском районе из-за удара молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Работы по тушению продолжаются на общей площади 25 га. С огнём сражаются 12 сотрудников авиалесоохраны», - рассказали в РАЛХе.

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