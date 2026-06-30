Жительница Бурятии едва не укокошила сожителя
Женщина дважды пырнула его ножом
28-летняя горожанка повздорила с сожителем. Во время бытового конфликта на почве ревности она дважды ударила его кухонным ножом в область груди.
В результате мужчина получил повреждения грудной клетки с повреждением внутренних органов. Вину в содеянном женщина признала в полном объеме.
Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)
Советский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: "Номер один"