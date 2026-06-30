Жительница столицы Бурятии проведет 10 лет в тюрьме
Улан-удэнка отправила сожителя на тот свет одним ударом
В мае 2026 года 50-летняя улан-удэнка после распития алкоголя повздорила с сожителем. Мужчина ударил женщину кулаком по лицу. Она же взяла кухонный нож и нанесла им мужчине один удар в спину. От полученных повреждений он скончался.
Ранее женщина судима за совершение аналогичного преступления, отбыла наказание в 2018 году.
Подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.
Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Улан-Удэ, которая судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судом Советского района г. Улан-Удэ, учитывая позицию государственного обвинителя, женщина была признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: "Номер один"