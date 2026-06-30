Происшествия 30.06.2026 в 19:38

Жительница столицы Бурятии проведет 10 лет в тюрьме

Улан-удэнка отправила сожителя на тот свет одним ударом

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Текст: Анастасия Величко
Жительница столицы Бурятии проведет 10 лет в тюрьме

В мае 2026 года 50-летняя улан-удэнка после распития алкоголя повздорила с сожителем. Мужчина ударил женщину кулаком по лицу. Она же взяла кухонный нож и нанесла им мужчине один удар в спину. От полученных повреждений он скончался.

Ранее женщина судима за совершение аналогичного преступления, отбыла наказание в 2018 году.

Подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Улан-Удэ, которая судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом Советского района г. Улан-Удэ, учитывая позицию государственного обвинителя, женщина была признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 
Фото: "Номер один"

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