В Бурятии арестовали водителя грузовика, который угробил двух человек

Как рассказали правоохранители, обвиняемый проживал в Улан-Удэ, а на выходные приехал в район к родственникам. Около 2 часов ночи 28 июня, он, будучи пьяным, ехал на своем грузовике по дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Неподалеку от села Дэдэ-Ичетуй мужчина выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Вингроад».





В Бурятии следователи возбудили уголовное дело на водителя микрогрузовика, который устроил смертельное ДТП в Джидинском районе. Как сообщили в Следственном комитете, 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).В результате аварии 54-летний водитель легковушки и его 16-летняя дочь погибли на месте. Еще три пассажира «Ниссана», в том числе 16-летний подросток, получили травмы и были доставлены в больницу.«В настоящее время обвиняемый задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет