В Бурятии иномарка слетела с дороги в озеро

Накануне в 16:50 в Селенгинском районе Бурятии иномарка слетела с дороги в Гусиное озеро. С управлением не справился водитель автомобиля «Toyota Camry».

В результате ДТП двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Один пассажир после осмотра отказалась от госпитализации. Водитель и один пассажир после осмотра отпущены домой», - рассказали в райадминистрации.

Позднее в ГАИ республики уточнили, что за рулем находился 24-летний водитель, не имеющий права управления ТС. Он следовал по технологической дороге в местности Хаяны. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 4 человека.