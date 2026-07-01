Происшествия 01.07.2026 в 14:37

«Сыпь по всему телу, даже во рту»

В детсаду под Новосибирском дети массово заболели энтеровирусом
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Текст: КП-Новосибирск
«Сыпь по всему телу, даже во рту»
Фото: КП-Новосибирск
Родители воспитанников одного из детских садов в городе Обь Новосибирской области пожаловались на то, что дети в ясельной группе массово заболели энтеровирусом.

— В выходные родители стали писать в чате, что дети уходят на больничный. Потом начали отправлять фотографии: у всех малышей была температура и похожая сыпь. В понедельник многие вызвали врачей или сами сходили в поликлинику — всем подтвердили энтеровирус. У нас в группе человек десять точно заболело, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама двухлетнего мальчика.

Сын сибирячки тоже заразился энтеровирусом:

— Максимальная температура была 37,9, потом снизилась до 37–37,2. Чувствует себя ребенок в целом неплохо: горло красное, высыпания теперь уже по всему телу, а не только на ладошках, стопах и во рту. Мы сначала подумали, что это ветрянка. Но родителям в саду сказали, что это именно энтеровирус, — объясняет Елена. — Дети у меня часто болеют, поэтому уже понимаю, когда ситуация не требует срочного обращения к врачу. Высокой температуры, рвоты или диареи нет. В поликлиниках сейчас много людей, поэтому решили пока просто наблюдаться дома.

Лечение, по словам женщины, симптоматическое.

— Если есть насморк — промываем нос. Горло красное — используем детский спрей. Сыпь сына не беспокоит и не чешется. Но другим детям в группе, насколько знаю, советовали обрабатывать высыпания.

Эпидемиолог, эксперт по питанию Яков Новоселов объясняет, что энтеровирусы передаются прежде всего через грязные руки и пищу.

— Самая лучшая защита от энтеровируса — чистые руки самого ребенка и чистые руки работников пищеблока. Инфекция передается не через дыхание, а через рот, грязные руки и загрязненную пищу, — пояснил эксперт.

По его словам, заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой, слабостью, рвотой, диареей и обезвоживанием.

— Обычно болезнь начинается остро и так же быстро проходит. В более тяжелых случаях может потребоваться восполнение жидкости даже через капельницы. При легком течении важно обильное питье, контроль температуры и симптоматическое лечение.

Как отметил специалист, сезонный рост заболеваемости связан с жаркой погодой:

— Летом высокая температура и влажность создают благоприятные условия для распространения возбудителей.

Кроме того, продукты питания при жаре быстрее портятся, а при нарушении санитарных норм риск заражения становится выше.

Появляются в соцсетях сейчас сообщения и о том, что есть заболевшие и вирусом Коксаки. По словам Якова Новоселова, вирус Коксаки тоже относится к энтеровирусам, но проявляется несколько иначе:

— Он чаще вызывает боль в горле, напоминающую ангину, повышение температуры и высыпания во рту, на ладонях и стопах. Специфического лечения, как и для большинства вирусных инфекций, нет — применяется симптоматическая терапия.

Эксперт добавил, что вирус Коксаки также передается преимущественно контактным путем — через грязные руки, воду и загрязненные предметы.

— Это заболевание считается более серьезным, потому что в редких случаях может давать осложнения, например менингит. Но после перенесенной инфекции обычно формируется иммунитет. И в Новосибирской области энтеровирусные инфекции встречаются значительно чаще, чем вирус Коксаки, особенно в теплое время года.

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