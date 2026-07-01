Происшествия 01.07.2026 в 14:37
«Сыпь по всему телу, даже во рту»
В детсаду под Новосибирском дети массово заболели энтеровирусом
Текст: КП-Новосибирск
Родители воспитанников одного из детских садов в городе Обь Новосибирской области пожаловались на то, что дети в ясельной группе массово заболели энтеровирусом.
— В выходные родители стали писать в чате, что дети уходят на больничный. Потом начали отправлять фотографии: у всех малышей была температура и похожая сыпь. В понедельник многие вызвали врачей или сами сходили в поликлинику — всем подтвердили энтеровирус. У нас в группе человек десять точно заболело, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама двухлетнего мальчика.
Сын сибирячки тоже заразился энтеровирусом:
— Максимальная температура была 37,9, потом снизилась до 37–37,2. Чувствует себя ребенок в целом неплохо: горло красное, высыпания теперь уже по всему телу, а не только на ладошках, стопах и во рту. Мы сначала подумали, что это ветрянка. Но родителям в саду сказали, что это именно энтеровирус, — объясняет Елена. — Дети у меня часто болеют, поэтому уже понимаю, когда ситуация не требует срочного обращения к врачу. Высокой температуры, рвоты или диареи нет. В поликлиниках сейчас много людей, поэтому решили пока просто наблюдаться дома.
Лечение, по словам женщины, симптоматическое.
— Если есть насморк — промываем нос. Горло красное — используем детский спрей. Сыпь сына не беспокоит и не чешется. Но другим детям в группе, насколько знаю, советовали обрабатывать высыпания.
Эпидемиолог, эксперт по питанию Яков Новоселов объясняет, что энтеровирусы передаются прежде всего через грязные руки и пищу.
— Самая лучшая защита от энтеровируса — чистые руки самого ребенка и чистые руки работников пищеблока. Инфекция передается не через дыхание, а через рот, грязные руки и загрязненную пищу, — пояснил эксперт.
По его словам, заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой, слабостью, рвотой, диареей и обезвоживанием.
— Обычно болезнь начинается остро и так же быстро проходит. В более тяжелых случаях может потребоваться восполнение жидкости даже через капельницы. При легком течении важно обильное питье, контроль температуры и симптоматическое лечение.
Как отметил специалист, сезонный рост заболеваемости связан с жаркой погодой:
— Летом высокая температура и влажность создают благоприятные условия для распространения возбудителей.
Кроме того, продукты питания при жаре быстрее портятся, а при нарушении санитарных норм риск заражения становится выше.
Появляются в соцсетях сейчас сообщения и о том, что есть заболевшие и вирусом Коксаки. По словам Якова Новоселова, вирус Коксаки тоже относится к энтеровирусам, но проявляется несколько иначе:
— Он чаще вызывает боль в горле, напоминающую ангину, повышение температуры и высыпания во рту, на ладонях и стопах. Специфического лечения, как и для большинства вирусных инфекций, нет — применяется симптоматическая терапия.
Эксперт добавил, что вирус Коксаки также передается преимущественно контактным путем — через грязные руки, воду и загрязненные предметы.
— Это заболевание считается более серьезным, потому что в редких случаях может давать осложнения, например менингит. Но после перенесенной инфекции обычно формируется иммунитет. И в Новосибирской области энтеровирусные инфекции встречаются значительно чаще, чем вирус Коксаки, особенно в теплое время года.
— В выходные родители стали писать в чате, что дети уходят на больничный. Потом начали отправлять фотографии: у всех малышей была температура и похожая сыпь. В понедельник многие вызвали врачей или сами сходили в поликлинику — всем подтвердили энтеровирус. У нас в группе человек десять точно заболело, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама двухлетнего мальчика.
Сын сибирячки тоже заразился энтеровирусом:
— Максимальная температура была 37,9, потом снизилась до 37–37,2. Чувствует себя ребенок в целом неплохо: горло красное, высыпания теперь уже по всему телу, а не только на ладошках, стопах и во рту. Мы сначала подумали, что это ветрянка. Но родителям в саду сказали, что это именно энтеровирус, — объясняет Елена. — Дети у меня часто болеют, поэтому уже понимаю, когда ситуация не требует срочного обращения к врачу. Высокой температуры, рвоты или диареи нет. В поликлиниках сейчас много людей, поэтому решили пока просто наблюдаться дома.
Лечение, по словам женщины, симптоматическое.
— Если есть насморк — промываем нос. Горло красное — используем детский спрей. Сыпь сына не беспокоит и не чешется. Но другим детям в группе, насколько знаю, советовали обрабатывать высыпания.
Эпидемиолог, эксперт по питанию Яков Новоселов объясняет, что энтеровирусы передаются прежде всего через грязные руки и пищу.
— Самая лучшая защита от энтеровируса — чистые руки самого ребенка и чистые руки работников пищеблока. Инфекция передается не через дыхание, а через рот, грязные руки и загрязненную пищу, — пояснил эксперт.
По его словам, заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой, слабостью, рвотой, диареей и обезвоживанием.
— Обычно болезнь начинается остро и так же быстро проходит. В более тяжелых случаях может потребоваться восполнение жидкости даже через капельницы. При легком течении важно обильное питье, контроль температуры и симптоматическое лечение.
Как отметил специалист, сезонный рост заболеваемости связан с жаркой погодой:
— Летом высокая температура и влажность создают благоприятные условия для распространения возбудителей.
Кроме того, продукты питания при жаре быстрее портятся, а при нарушении санитарных норм риск заражения становится выше.
Появляются в соцсетях сейчас сообщения и о том, что есть заболевшие и вирусом Коксаки. По словам Якова Новоселова, вирус Коксаки тоже относится к энтеровирусам, но проявляется несколько иначе:
— Он чаще вызывает боль в горле, напоминающую ангину, повышение температуры и высыпания во рту, на ладонях и стопах. Специфического лечения, как и для большинства вирусных инфекций, нет — применяется симптоматическая терапия.
Эксперт добавил, что вирус Коксаки также передается преимущественно контактным путем — через грязные руки, воду и загрязненные предметы.
— Это заболевание считается более серьезным, потому что в редких случаях может давать осложнения, например менингит. Но после перенесенной инфекции обычно формируется иммунитет. И в Новосибирской области энтеровирусные инфекции встречаются значительно чаще, чем вирус Коксаки, особенно в теплое время года.