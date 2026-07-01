Происшествия 01.07.2026 в 17:45

В Бурятии разыскивают подростка

Он ушел из дома в улусе Галтай
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают подростка
Полиция Бурятии сообщила о розыске 17-летнего Виктора Аббакумова. 29 июня подросток ушел из дома в улусе Галтай Мухоршибирского района и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волосы рыжие, глаза голубые.

Особые приметы: татуировка на правой кисти руки «ХХ».

Был одет: кепка чёрного цвета, чёрная спортивная мастерка, чёрные штаны, кроссовки чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (908) 597-59-68, 8 (3014) 32-18-39.
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