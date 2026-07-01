В Бурятии разыскивают подростка

Полиция Бурятии сообщила о розыске 17-летнего Виктора Аббакумова. 29 июня подросток ушел из дома в улусе Галтай Мухоршибирского района и не вернулся.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волосы рыжие, глаза голубые.Особые приметы: татуировка на правой кисти руки «ХХ».Был одет: кепка чёрного цвета, чёрная спортивная мастерка, чёрные штаны, кроссовки чёрного цвета.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (908) 597-59-68, 8 (3014) 32-18-39.