В Улан-Удэ автомобилист вновь снес электроопору

Движение трамваев в обе стороны закрыто

Сегодня вечером, на улице Ботаническая (ост. "Рошстрой") автомобиль снёс электроопору. На месте работают ГИБДД, подъезжает автокран. Движение трамваев в обе стороны временно закрыто.