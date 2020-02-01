01.02.2020
В Улан-Удэ автомобилист вновь снес электроопору

В Улан-Удэ автомобилист вновь снес электроопору

Движение трамваев в обе стороны закрыто

Сегодня вечером, на улице Ботаническая (ост. "Рошстрой") автомобиль снёс электроопору. На месте работают ГИБДД, подъезжает автокран. Движение трамваев в обе стороны временно закрыто. 

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происшествия
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