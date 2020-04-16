Жительница Бурятии насадила на вилы полицейского начальника

В отношении женщины возбуждено уголовное дело



Жительница Муйского района Бурятии напала на полицейского с вилами в руках. Женщина поранила ими сотрудника, за что попала под уголовное преследование.



9 апреля начальник отделения полиции приехал в один из поселков Муйского района республики по работе. Мужчина зашел по адресу, где, по имеющейся информации, мог находиться нужный ему человек. Когда полицейский зашел в дом, навстречу ему вышла пьяная женщина.



В ответ на расспросы стража порядка она начала выгонять его из дома. Затем взяла в руки вилы и принялась махать ими в сторону полицейского. В какой-то момент замахнулась и зацепила вилами ногу сотрудника. В итоге страж порядка получил телесные повреждения, не опасные для жизни.



По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».



- 47-летняя женщина признает свою вину и раскаивается в том, что совершила. Сейчас находится на подписке о невыезде. Предварительное следствие продолжается, - сообщил следователь Северобайкальского МСО СУ СКР по Бурятии Евгений Насков.



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