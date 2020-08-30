В Улан-Удэ дело об изнасиловании в школе подростка-инвалида дошло до суда

Отвечать за случившееся придется бывшему руководителю учреждения
В Октябрьском райсуде Улан-Удэ возобновился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего и. о. директора специализированной коррекционной школы (ГБОУ СКОШИ №2), обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что руководитель не приняла должных мер для защиты детей от обучающегося в школе малолетнего насильника.
Меры не приняли
Напомним, в феврале 2019 года «Номер один» опубликовал интервью с родительницей ученика школы. Она рассказала, что сына, страдающего выраженной формой ДЦП, в 2018 году изнасиловал один из его сверстников. После чего женщина вынуждена забрать ребенка из школы. Насильником, как выяснилось, оказался 13-летний дебошир, его годом ранее перевели в Улан-Удэ из Закаменского района.
Причем последнего и раньше подозревали в хулиганских действиях и аналогичных преступлениях против детей. Но персонал заведения предпочел скрыть факты насилий и издевательств над детьми-инвалидами. Хотя дети, обучающиеся в школе, знали об этом и рассказывали все воспитателям.
Мать пострадавшего написала заявление в правоохранительные органы, но так как насильник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, то СУ СКР направило материалы в МВД Бурятии. Видимо, чтобы полиция инициировала вопрос о направлении в спецшколу закрытого режима. Но туда его не определили.
Ответит по существу
Непонятно, почему после всего того вообще оставили в школе, а не перевели на домашнее обучение, изолировав от других детей? Тем более что насильник почувствовал безнаказанность и, как говорят, продолжил издеваться над детьми. Но поскольку, по версии капитана МУРа Глеба Жеглова, преступления без наказания не бывает, за все придется нести ответ руководителю. А именно А. С., исполняющей обязанности директора школы на тот период. Следком обвиняет ее в том, что она не проконтролировала своих подчиненных и не обеспечила безопасность детей. А. С. свою вину полностью отрицает.
В самой же СКОШИ-2 начало уголовного процесса встретили без восторга, но с пониманием. В школах подобного типа, согласно государственным стандартам, должен осуществляться круглосуточный контроль за детьми.
- У нас есть четкие инструкции: за детьми во внеурочное время должны осуществлять досмотр и уход воспитатели - по два человека на каждый класс, а также психолог, ночная няня, - рассказала одна из работниц школы. - Вы же понимаете, что дети у нас с особенностями развития и ни в коем случае не могут оставаться без присмотра. Они все время должны находиться в поле зрения педагогического работника, а в ночное время - под контролем ночной няни. За выполнением этих обязанностей следит замдиректора по воспитательной работе. Им являлась А. С., одновременно исполняя обязанности руководителя на тот период.
Как рассказывает источник, «родители надеются на государственную программу обучения и воспитания детей с медицинскими диагнозами и отдают своих детей на пятидневную неделю с полной уверенностью в том, что они находятся в безопасности при таком количестве сотрудников».
Принудят к открытости
Тем не менее, когда случаи насилия стали уже систематическими и скрыть преступления уже нельзя, руководство, судя по всему, не стало выносить сор из избы. И лишь когда сами рядовые работники предали огласке вопиющие факты, а в учреждение пришел новый директор, в полицию поступил соответствующий сигнал.
- Уголовное дело по злоупотреблению полномочиями бывшего руководителя данного учреждения в апреле текущего года направлено в суд с обвинительным заключением, - сообщил официальный представитель СУ СКР РФ по РБ Дмитрий Столяров. - И сегодня дело рассматривается по существу.
Процесс мог начаться раньше, но повлияли «коронавирусные» ограничения. Однако сегодня все препятствия устранены и суд подошел к стадии судебного следствия. Сам приговор, судя по всему, не за горами. И родители надеются, что порочная практика замалчивания и сокрытия подобного рода фактов теперь будет сломана. Ведь за все по суду придется теперь отвечать руководителям. Именно они несут персональную ответственность за то, что происходит в их учреждении. Все должно быть организовано по справедливости: и большие зарплаты, и премии, и ответственность. Иначе никак.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Фото: "Номер один"
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