В Иркутске судят мужчину, который убил случайную попутчицу

Подозреваемого вычислили по номеру его грузовика, в который перед смертью села девушка

В Иркутском областном суде прошло первое судебное заседание по резонансному уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, который в конце мая текущего года убил девушку.23 мая в Иркутске без вести пропала 25-летняя девушка. Её поиски велись в круглосуточном режиме. Было допрошено большое количество свидетелей, водителей транспортных средств, работники АЗС. В результате были установлены ключевые свидетели, один из которых подвозил девушку до села Урик Иркутского района, другой мужчина видел грузовик, в который она садилась.Чтобы максимально точно установить транспортное средство и не допустить ошибки, полицейским предстояло найти его из 933 аналогичных авто, зарегистрированных в области. Здесь на помощь пришли эксперты экспертно-криминалистического отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, которые улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видеорегистратора свидетеля. Таким образом, был установлен номер автомобиля. 26 мая сотрудники уголовного розыска задержали водителя грузовика.На допросе следователям СК России мужчина пояснил, что на автодороге вблизи села Урик увидел девушку, которая искала попутку. Он предложил ей помощь, на что последняя согласилась и села в грузовой автомобиль. Проехав несколько километров в сторону Еловки, он свернул с трассы, заехал в лесной массив, где изнасиловал девушку. Испугавшись содеянного, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. Переехав в другое место, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство. Он задушил потерпевшую, после чего закопал её тело.Кроме того, мужчина похитил ценные вещи девушки. В ходе проверки показаний на месте он указал, где сокрыл улики преступления. Следователи СК России и сотрудники полиции обнаружили место сокрытия тела, а также личные вещи погибшей.При обыске в доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли пакеты с марихуаной весом чуть более 20 кг.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере).Подсудимому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото: скриншоты с видео СУ СК РФ по Иркутской области