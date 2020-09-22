Водитель иномарки, устроивший крупное ДТП в Бурятии, был пьян

С места аварии госпитализировали трех человек





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Тойота Ипсум», который ночью 20 сентября устроил крупное ДТП в районе поселка Нижний Саянтуй, был пьян.

Напомним, в 23 часа 30 минут в Тарбагатайском районе 39-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя со стороны Мухоршибири в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Тойота Таун Айс». В результате аварии 3 человека получили травмы и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии