Житель Улан-Удэ погиб в погребе

Еще одного мужчину удалось спасти





Вечером 29 сентября на пульт диспетчера Территориального центра медицины катастроф поступил вызов о том, что на ул. Вакарина в Улан-Удэ в погребе обнаружены два человека в бессознательном состоянии.

Когда медики прибыли на место, выяснилось, что один из них погиб. Второй мужчина в тяжёлом состоянии был эвакуирован в БСМП.Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняются.Фото: «Номер один»