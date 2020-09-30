Житель Улан-Удэ погиб в погребе

Еще одного мужчину удалось спасти
Вечером 29 сентября на пульт диспетчера Территориального центра медицины катастроф поступил вызов о том, что на ул. Вакарина в Улан-Удэ в погребе обнаружены два человека в бессознательном состоянии.
Когда медики прибыли на место, выяснилось, что один из них погиб. Второй мужчина в тяжёлом состоянии был эвакуирован в БСМП.
Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняются.
Фото: «Номер один»
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