В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в стоящий автомобиль

Виновник ДТП пытался сбежать, но его задержали очевидцы





Вечером 30 сентября в Улан-Удэ 63-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» на улице Комарова врезался в стоящую «Тойоту Аква». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, мужчина был пьян и попытался скрыться с места происшествия. Однако его задержали очевидцы аварии. Они же вызвали экипаж ДПС.

Приехавшие сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя, результат составил 1,21 мг/л. За управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии