В Бурятии выдвинули новую версию исчезновения Ан-2

По мнению бывшего летчика, самолет разбился в горах





Летчик и бывший руководитель авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев выдвинул свою версию об исчезнувшем в горах самолете Ан-2.

Напомним, Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту находились шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.На днях очередные поиски самолета Ан-2 закончились безрезультатно. Поисковики предприняли очередную и, скорее всего, последнюю в этом году поисковую экспедицию, исследуя территорию Иркутской области. Но ничего не нашли - выпавший в горах глубокий снег осложнил работу.Пилот и экс-руководитель авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев поделился с «Номер один» своей версией загадочного исчезновения самолета.По его словам, взлетев с аэропорта Кырен, Ан-2 полетел вдоль Тункинской долины, постепенно набирая высоту. Самолет маломощный, и, для того чтобы сразу набрать высоту и пересечь высокие Восточные Саяны, дабы попасть в Черемховский район Иркутской области, летчикам пришлось маневрировать среди скал.- Они, судя по всему, исследовали ближайший путь, пытаясь найти кратчайший маршрут через Саяны на ту сторону горных хребтов, — полагает летчик. — Ведь на следующий день им предстояло взлетать с аэродрома с полными баками химикатов, чтобы обрабатывать тайгу от вредителей. От правильности курса зависела эффективность обработки территории с точки зрения безопасности и экономии топлива.Как отмечает Абашеев, самолет бы уже давно нашли, если бы он совершил экстренную посадку, например, в связи с неисправностью двигателя.- Мы садили этот тип самолета практически на любую площадку. Более того, Ан-2 мог спланировать даже на лес, а люди могли остаться в живых, - отмечает он. – Но во время пилотирования в горах самолет мог сбиться с курса и зацепиться за горный кряж. Возможно, имелся и фактор плохой видимости - ведь пилоты полетели в горы за час до захода солнца. В результате столкновения самолет мог мгновенно разрушиться.Абашеев считает, что если бы самолет остался цел, то его нашли бы в течение нескольких дней, «поскольку в этом случае объект визуально хорошо бы просматривался». А вот мелкие обломки самолета, которые упали в лес и за это время успели частично зарасти травой, найти практически бесполезно.- У нас в авиакомпании много лет назад был один случай, когда мы потеряли самолет, летевший на север Байкала. Его до сих пор не нашли, - отмечает он. - Скорее всего, Ан-2 тоже уже не найдут. Либо обломки со временем случайно обнаружат охотники.Как уже ранее сообщалось, всего во время поисковой операции с помощью летной техники спасатели в Бурятии и Иркутской области обследовали почти 37 тыс. квадратных километров и еще 1,7 тыс. километров с помощью беспилотников. Однако поиски не привели к какому-либо результату.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: russianstock.ru