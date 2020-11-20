Жительница Улан-Удэ зарезала мужа, убившего свою первую жену

Женщина говорила, что защищалась, но суд ей не поверил





52-летняя жительница станции Дивизионная в Улан-Удэ получила восемь лет колонии общего режима за убийство мужа. Женщина говорила, что с ножом в руке защищалась от агрессивного супруга, однако суд признаков необходимой обороны не нашел.

Муж с женой не работали, выпивали. В тот день они поругались, вечером, когда супруг проснулся, ссора продолжилась. По словам жены, муж бил посуду, хватал ее за волосы. Потом он уронил ее на пол и собирался выбросить из окна. Жене удалось убежать от мужа на кухню, там женщина схватила со стола нож и выбежала в коридор.Там, по словам женщины, она поняла, что муж сейчас изобьет ее, потому начала махать ножом в разные стороны, чтобы напугать его. Она поранила супругу обе руки, но он продолжал наступать на нее. Тогда она ударила мужа ножом в грудь.Женщина рассказала, что после удара он ушел в зал, где лег на диван. Она попыталась оказать ему первую помощь, делала искусственное дыхание, но безуспешно. После этого бросилась к соседям, которые вызвали раненому скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от обильной кровопотери в результате слепого проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца.На суде женщина призналась, что не хотела убивать мужа. Рассказала, что он часто ее избивал и унижал. И жила она с ним из жалости, потому что он был болен эпилепсией и не был никому нужен. Потерпевшего характеризуют как человека взрывного, особенно в состоянии опьянения. Он был судим за убийство своей первой жены.- Суд признал подсудимую виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщила старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.Фото: pixabay.com