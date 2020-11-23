В Улан-Удэ задержали юных автоворов

Молодые люди похитили из автомобилей магнитолу и аккумуляторы





Ночью в Улан-Удэ на ул. Кабанская неизвестные вскрыли несколько припаркованных автомобилей. Из машин похитили аккумуляторы и автомагнитолу. Описание машины, на которой скрылись злоумышленники, ее цвет и марка были переданы всем наружным нарядам Росгвардии Бурятии.

Автомобиль обнаружили в центре Улан-Удэ благодаря системе «Безопасный город». На парковке возле торгового центра на ул. Корабельной прибывшие росгвардейцы задержали двоих подозреваемых. Ими оказались горожане в возрасте 17 и 18 лет. В салоне их автомобиля правоохранители обнаружили похищенные вещи. Кроме того, парни не смогли предоставить документы на машину и водительское удостоверение.Задержанных доставили в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии