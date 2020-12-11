В Бурятии капитан полиции получил 7 лет колонии за ДТП с пятью погибшими

Следствие установило, что полицейский был пьян





В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Тункинский». 37-летнего капитана обвиняли по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«Доводы жалоб осужденного и его двух адвокатов, оспаривавших доказанность вины, Верховный суд республики оставил без удовлетворения», отметили в прокуратуре.







