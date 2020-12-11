В Бурятии капитан полиции получил 7 лет колонии за ДТП с пятью погибшими

Следствие установило, что полицейский был пьян
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Тункинский». 37-летнего капитана обвиняли по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Напомним, резонансное ДТП произошло в декабре 2018 года в Тункинском районе. На трассе «Култук-Монды» в районе села Торы столкнулись «Тойота Корона Премио» и «Тойота Камри», которой управлял участковый. На месте ДТП погибли 59-летний водитель «Премио» и еще четверо пассажиров его авто: мужчины 55 и 49 лет и две женщины – 56 и 55 лет. Полицейский и находящийся в его машине пассажир получили травмы. Все участники страшного ДТП являлись жителями Тункинского района Бурятии.
Уже на следующий день после аварии в МВД Бурятии сообщило, что в ДТП виноват погибший водитель «Премио». Якобы, это его машина выехала на встречную полосу.
По факту ДТП Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело и начал расследование. Следователи на месте ДТП зафиксировали все следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для экспертизы. Образцы крови водителей направили в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований.
В ходе расследования выяснилось, что находящийся за рулем «Камри» капитан был пьян и вина за ДТП лежит на нем.
В декабре прошлого года уголовное дело в отношении участкового поступило в Тункинский районный суд. Полицейского признали виновным и вынесли приговор. Адвокат осужденного обжаловал его в Верховном суде Бурятии.
Как сообщили сегодня в республиканской прокуратуре, суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда, назначив виновному наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.
«Доводы жалоб осужденного и его двух адвокатов, оспаривавших доказанность вины, Верховный суд республики оставил без удовлетворения», отметили в прокуратуре.
Фото: МВД Бурятии
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