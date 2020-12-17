В Улан-Удэ бродячие животные довели больших чиновников до «уголовки»

Кто и как осваивал миллионы на бездомных псах, в расследовании «Номер один»





Много лет в столице Бурятии зоозащитники били тревогу, а горожане поражались тому, какими методами решалась проблема с бродячими животными. Кого-то жестокость и беззаконие «охотников за головами» пугали, другие, напротив, ратовали за то, что город можно и нужно сделать безопасным любыми средствами. То и дело всплывали в СМИ и миллионные суммы, которые тратит бюджет на очистку города от собак, а также кровавые истории о том, как животные в муках умирают на глазах у детей. Большинство горожан воспринимали такие новости, скорее, как шумиху на пустом месте. Однако, как выясняется, сейчас «собачьим делом» всерьез занимается Следком Бурятии и даже УФСБ по РБ. А на ряд крупных чиновников уже возбуждены уголовные дела.

Позже этот отдел вошел в ведение комбината по благоустройству города Улан-Удэ. Работники, осваивавшие профессию булгаковского Шарикова, получали довольно неплохую зарплату. Однако далеко не все соглашались на эту работу. Да и среди коллег так называемых «киллеров» не очень-то уважали, а некоторые даже открыто презирали.







В ноябре 2008 года в Бурятии был принят Закон «О содержании и защите домашних животных на территории Республики Бурятия». Основным методом регулирования численности безнадзорных животных признавалась стерилизация (кастрация). Однако в течение шести лет к закону не было разработано ни одного нормативного акта, регламентирующего механизм его реализации (порядок отлова, транспортировки, содержания, стерилизации БЖ).







- В результате периодически перед крупными праздниками, визитами президента РФ и других важных персон из правительства РФ происходило массовое убийство собак в Улан-Удэ, городам и районам республики. Так называемый отлов, на самом деле уничтожение с применением дротиков с «Адилином», разбрасыванием фарша с «Изониазидом» и другими отравляющими веществами на протяжении 2009-2014 гг., производился Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ. В местных СМИ подавалась информация, что отловленных животных Комбинат вывозит за город, в соседний Тарбагатайский район, и там выпускает без стерилизации, вакцинации. И так десятками тысяч собак в год. Нами направлялись многочисленные заявления в полицию, прокуратуру РБ с приложением результатов вскрытия, подтверждающих факты отравления, дротики, фото- и видеоматериалы, телефоны очевидцев. В рамках административного законодательства и УК РФ не было возбуждено ни одного дела, - говорит Наталья Филиппова, сопредседатель РОО «Зоощитники Бурятии».







Так, в декабре 2016 года исполнитель - Комбинат по благоустройству Улан-Удэ - и заказчик - Комитет городского хозяйства Улан-Удэ - подписали четыре муниципальных контракта на оказание услуг по выполнению мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных домашних животных на общую сумму около 1,3 млн рублей со сроком исполнения с 24-29 декабря 2016 года. Учитывая ограниченное количество вольеров в пункте передержки комбината (всего 30 вольеров площадью менее 4 кв. метров каждый), отловить 705 собак за шесть календарных дней просто невозможно. После обращения зоозащитников в Общественную палату Республики Бурятия создана комиссия для проведения общественного мониторинга и проверки под руководством председателя рабочей группы по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты РБ Евгения Кислова. Проверяющие дежурили с 24 декабря с 4 утра около гаража, чтобы проследить за бригадами отлова, но не увидели ни одной машины, выехавшей для осуществления отлова. При этом три дня группу общественного контроля не пропускали на пункт передержки.







Работа по отлову бродячих собак в Бурятии, в частности в Улан-Удэ, велась с незапамятных времен. Очевидцы и старожилы вспоминают, как «собачье сафари» начиналось с использованием огнестрельного оружия (мелкокалиберной винтовки), были и заботливо приготовленные котлетки с примесью сильнейшего яда. Кто-то рассказывал и о регулярных поставках живого мяса для корейской кухни и любителей народной медицины. В свое время при администрации города даже существовал специальный отдел ловцов животных, специализировавшийся исключительно на отстреле бродячих собак.- «Киллеры» получали, к примеру, в 2008 году порядка 50 тыс. рублей. После реорганизации в 2012 году – около 35 тысяч. Сначала для отстрела использовались «мелкашки», потом пневматические ружья, стреляющие в собак иглами - такие специальные иглы, разрезанные вдоль. При себе была баночка сливочного масла и ядовитый порошок. От такого выстрела у собак происходил паралич дыхания, и они быстро погибали. Еще «киллерам» выдавали фарш и таблетки. Как говорили, это были таблетки от туберкулеза «Изониазид», - рассказывает пенсионерка Елена Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе женщины), много лет проработавшая в комбинате по благоустройству.По словам Елены Ивановой, еще в те годы ловцы собак работали так рьяно, что в пылу отстреливали и домашних животных.- Нередко были случаи, когда происходили стычки между «киллерами» и хозяевами собак. А однажды хозяин подстреленной овчарки выхватил ружье у работника и прикладом избил его, - вспоминает Елена Васильевна.Были у отстрельщиков и свои маленькие хитрости. Некоторых сук они намеренно оставляли в живых, давали им кров и позволяли рожать щенков. И в случае невыполнения плана забирали этих щенков. И так по несколько раз.Со временем менялись правила и законы, но в целом ситуация оставалась прежней. Количество бродячих животных зашкаливало, и даже чрезмерная жестокость и массовые убийства к желаемому эффекту не приводили. Скорее, наоборот.Несмотря на постоянные заверения официальных лиц, что животных в городе никто не убивает, свидетелей обратного в городе было немало. Улан-удэнцы рассказывали журналистам и в соцсетях жуткие истории о том, как подстреленные дротиками собаки и даже щенки в муках умирали на глазах у прохожих.- Да, мы находили очень много собак с дротиками. У них были все признаки отравления ядом. Умирали долго и мучительно, причем находясь в сознании. Сначала наступала парализация, потом судороги, шла пена из пасти, вываливался язык, они задыхались и погибали в страшных муках. Мы обращались в прокуратуру, приносили эти дротики с ядом в МВД, просили сделать экспертизу, но так ничего не добились. Я лично сдавал полиции два дротика, вытащил из тел мертвых животных. В итоге они их держали подолгу и только потом отправляли в другой город (в Улан-Удэ такого рода анализы не проводятся), а потом нам говорили, что вещество уже испарилось, - говорит зоозащитник Алексей Грант.В ответ на вопросы журналистов чиновники неизменно повторяли, мол, убийств не происходит, максимум усыпление, чтобы было удобно поймать псов. А если речь уже шла об очевидных фактах массовых смертей и разбросанных трупов, тогда в ход шло другое оправдание – «это орудуют догхантеры».Несмотря на то, что свидетелей было много, в том числе кто снимал на фото и видео именно машины, принадлежащие КБУ, а потом и других подрядчиков, занимающихся отловом, доказать очевидное никто не мог.За годы борьбы с безнадзорными животными использовались разные способы. Так, несколько лет собак просто отлавливали, а потом выпускали обратно на улицы без проведения вакцинации и стерилизации. Позже появились новые правила – отловленных псов нужно было на десять дней отправлять на передержку, а потом умерщвлять, в случае если не появлялся хозяин животного (прежний хозяин или любой другой желающий забрать собаку себе). Но даже в этом случае у зоозащитников возникала масса вопросов и подозрений. Они заподозрили, что деньги на передержку и лечение животных выделялись в полном объеме, а расходовались не как положено. В центрах содержания собак для видимости находились, как говорится, одни и те же показательные собачьи морды. Остальную же массу животных умерщвляли сразу же на улицах вышеуказанными методами, тем самым экономя огромные средства, которые вряд ли использовались по назначению.Зайти на объект проверяющим разрешили только 28 декабря. На территории станции находилось 30 вольеров, в которых на момент проверки пребывало 78 животных, из них около 30 щенков в возрасте от 1,5 до 4 месяцев. 443 собаки, записанные в журнале регистрации, физически не смогли бы разместиться в 30 вольерах.- Таким образом, либо это фиктивные данные, либо животных уничтожали без всякой передержки, с присвоением средств, предназначенных на их содержание в течение семи дней, - считает Наталья Филиппова.Но и в этот раз, несмотря на то, что проблема широко освещалась и имела большой резонанс, отклика от правоохранительных и надзорных органов не было.Тем не менее сегодня можно говорить о том, что этой историей все-таки занялись вплотную силовики. Причем расследует «собачье дело» не только Следком Бурятии, но и УФСБ по РБ. На Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных прошли обыски. Ветеринаров и прочих сотрудников станции то и дело вызывают на беседы. Заведены уголовные дела.В Следкоме Бурятии пока скупо комментируют ситуацию.- В октябре 2020 года в следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия из УФСБ по Республике Бурятия поступили материалы, в которых содержались сведения о служебном подлоге, совершенном двумя бывшими начальниками Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных при изготовлении документации в сфере регулирования численности бездомных бродячих животных. На основании поступивших материалов следствием принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении указанных должностных лиц ветеринарии. В настоящее время проводится предварительное следствие, - прокомментировал ситуацию нашему изданию старший помощник руководителя Следственного управления СКР по республике Дмитрий Столяров.Речь идет о документах, связанных с обследованием, усыплением и последующей утилизацией бродячих собак. Еще один известный фигурант отдельного уголовного дела, которым занимается непосредственно УФСБ по РБ, это директор МБУ «Комбинат по благоустройству» города Улан-Удэ Андрей Матрохин. Мы обратились к Андрею Викторовичу за комментариями, однако он отказался с нами беседовать.Но в итоге уголовное дело (по ч. 1 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий») в отношении Андрея Матрохина было прекращено. Он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.Сегодня люди в погонах не могут дать подробную информацию по поводу данных громких уголовных дел, поэтому ее нам пришлось добывать самостоятельно.Начнем с того, что главная зацепка в уголовном деле касается незаконного списания яда, того самого «Адилина», которым, по словам зоозащитников, в городе массово травили собак. Сейчас расследуется, как, кому, в каких количествах этот яд поставлялся городской ветеринарной станцией. В числе подозреваемых – экс-директор Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев, а также его предшественник Цырендоржи Цыренжапов.Хотя все могло обернуться совсем иначе. Ведь обвинить во всем могли простых сотрудников городской ветстанции. Они выполняли задания и приказы своего руководства, которые не всегда были оформлены в бумажном виде, а когда запахло жареным, доказать свою невиновность оказалось сложно. Ведь именно их подписи стояли на многочисленных документах. Попасть из разряда подозреваемых в разряд свидетелей им удалось в буквальном смысле чудом.- Мы делали то, что приказывало руководство. Конечно, может, это неправильно, но ведь у всех семьи, дети, кредиты. Все боялись увольнений. Поэтому, когда начались обыски, беседы со следователями, мы сразу рассказали всю правду. Я понятия не имею, кто и как зарабатывал на этом деле, но почему мы должны отвечать за это? У нас изъяли документы, тетради, приходники, акты клинического осмотра, везде стоят наши подписи. Нас спасла расписка Бэликто Нимбуева, предположительно в которой он просил списать столько-то килограммов яда и которую он попросил потом сжечь. Однако наша сотрудница, к счастью, ее сохранила и предоставила следствию. После этого из разряда подозреваемых мы перешли в статус свидетелей, - рассказывает сотрудник городской ветстанции, пожелавший остаться анонимным.Как сообщил наш собеседник, по указанию руководства сотрудники ведомства были обязаны подделывать акты осмотра собак, якобы содержавшихся во временных приютах до своего уничтожения. На деле же собак никто не осматривал, не лечил, а большую часть животных убивали сразу. В центрах передержки держали лишь небольшую часть животных «для вида». В документах ветеринаров тем временем «кипела» бурная деятельность, которой на самом деле в помине не было.- К примеру, допустим, 2 тысячи выделяли на одну собаку. На то, чтобы ее поймать, потом десять дней передерживать, кормить, поить, обследовать. А тут ничего этого не делалось, затрат почти ноль – разве что на дротик с ядом, остальное типа экономия, - разъясняет наш источник. - Сколько там денег и кто таким путем «заработал», я не знаю, но ветврачи здесь точно ни при чем.Во время подготовки данной статьи мы узнали о том, что фигурант громкого уголовного дела Бэликто Нимбуев в октябре назначен главой Еравнинского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ». И хотя юридически это вполне законно, ведь пока решения суда или каких-то других итоговых документов по делу Нимбуева нет, такой шаг вызвал у нас, мягко говоря, недоумение. Еще больше удивила позиция и реакция руководства на наши вопросы.После запроса, адресованного в пресс-службу Управления ветеринарии РБ, нам почему-то перезвонил юрисконсульт Жаргал Очиров. Он стал выяснять, что именно мы знаем по делу Нимбуева, дав понять, что до нашего обращения подобной информацией ведомство не владело. Позже перезвонил и сам начальник Управления ветеринарии Республики Бурятия Эрдэм Сангадиев, также заверив, что до нашего звонка якобы ничего не знал об уголовном деле.- На момент его назначения официальных документов не приходило: ни из отдела полиции, ни из Следственного комитета. Мы же по официальным документам работаем. Теперь мы в курсе, спасибо, - заявил в телефонной беседе Эрдэм Сангадиев.Непосредственный работодатель Нимбуева – глава БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Амгалан Дармаев ответил нам точно так же.- Я принимал решение о назначении. Не знал, что ведется следствие, и у нас нет никаких официальных бумаг, - пояснил Амгалан Дармаев.А вот сам Бэликто Нимбуев, до которого нам удалось дозвониться, подчеркиваем, по служебному телефону, признался, что его работодатели в курсе всего. Правда комментировать свое уголовное дело он не захотел.- Пока ничего не могу ответить вам. Я нахожусь на больничном, - сказал нам Бэликто Нимбуев.Все происходящее больше напоминало плохо отыгранный спектакль. Потому что, согласитесь, крайне странно, что руководство ветеринарии не знает о том, что происходит внутри ведомства. Тем более что расследование ведется, начиная с 2019 года. Как можно не знать о том, что возбуждены уголовные дела на первых лиц учреждения? Или о том, что ФСБ и Следком проводят обыски, происходит изъятие документов, что ведутся допросы и опросы, вызовы сотрудников к следователям и прочее.- Сами подумайте, подчиненный попал под «уголовку», то какая будет реакция? Конечно, такого человека выкинут навсегда. А здесь, наоборот, взяли обратно, да еще в начальники. Судя по всему, то, что делал Нимбуев и другие фигуранты дела, известно всем, включая и само руководство ветеринарии, - высказывает свое мнение наш респондент.Прочитав все вышеописанное, многие читатели равнодушно пожмут плечами. Мол, убивали собачек и ладно. Тем более что в Улан-Удэ уже давно общество разделилось на два лагеря: гуманистов и радикалов. Последние считают, что в городе давно пора навести порядок и сделать его безопасным. А как это будет сделано – неважно.Многие считают, что и денег на этом поприще много не наворуешь – одни копейки. Оба довода в корне неверны. Во-первых, несмотря на все зверства, происходящие в нашем городе, и радикальные способы «зачистки» от собак, жители по сей день жалуются на большое число бездомных животных. Так же как растет и количество пострадавших от укусов бездомных псов - таких травм в Бурятии по сей день больше, чем в среднем по стране. Особенно страдают от нападения дети.По информации Министерства здравоохранения Республики Бурятия, в республике с 2011 по 2016 годы наблюдалось ежегодное снижение обращаемости населения за медицинской помощью по поводу укусов животных - с 388,8 до 318,6. При этом, даже достигнув минимального уровня в 2016 году - в 318,6, показатель обращаемости в республике превышал российский уровень - 259,4 - в 1,23 раза. С 2017 года отмечается рост обращаемости до 328,5 при российском уровне 258,7. В 2018 году произошло резкое увеличение обращаемости - до 469,6 на 100 тыс. населения, говорится в итогах проверки Счетной палаты РБ за 2019 год.Во-вторых, вызывает вопросы и экономическая целесообразность. Так, за десять лет (с 2009 по 2019 год) на решение проблемы бродячих животных ушло порядка 160 млн бюджетных рублей. Спрашивается, где выхлоп? А самое главное, в чьих карманах осели бюджетные миллионы?Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: А. Грант, Н. Филипповой