В Улан-Удэ банки оштрафовали на полмиллиона за ковидные нарушения

Роспотребнадзор проверил кредитные учреждения и остался недоволен



В декабре 2020 года районным судами Улан-Удэ рассмотрены административные материалы Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в отношении кредитных организаций (банков), расположенных на территории республики.



Основанием для возбуждения административных производств послужили факты невыполнения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в подразделениях банков (ПАО «Совкомбанк», АО КБ «Пойдем!», АО «Почта Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»).



Суд, исследовав материалы дела, с учетом устранения нарушений со стороны кредитных организаций, назначил наказания в виде штрафов на общую сумму 500 тыс. руб.



Постановления суда не вступили в законную силу.



Фото: «Номер один»

