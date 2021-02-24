Насмерть сбивший подростков мужчина оказался матерым уголовником

МВД опубликовало видео допроса задержанного





МВД Бурятии опубликовало видео допроса 37-летнего мужчины, насмерть сбившего 16-летних парня и девушку в Улан-Удэ. Задержанный признается, что пьян, однако не помнит, сколько выпил. Также мужчина сообщил, что ранее привлекался по нескольким статьям УК РФ, в том числе за убийство.





- Да, конечно. 105-я, 166-я, 158-я, 162-я (убийство, угон, кража, разбой – прим. авт.).





Напомним, вчера в восьмом часу вечера на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.





По факту ДТП Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).









- Какого года рождения?- 83-го.- За управлением «Лексусом» вы находились?- Да, находился.- Вы совершили наезд на двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе?- Да.- С места ДТП вы скрылись?- Да.- А почему скрылись?- Испугался.- Испугались чего?- Самой ситуации. Да я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия.- Сколько вы употребляли алкоголя? Какой продукт вы употребляли сегодня?- Я не помню.- То есть факт употребления алкоголя вы признаете?- Да.- То есть употребляли?- Да.- Ранее привлекались к уголовной ответственности?Фото и видео: МВД Бурятии