Насмерть сбивший подростков мужчина оказался матерым уголовником

МВД опубликовало видео допроса задержанного
МВД Бурятии опубликовало видео допроса 37-летнего мужчины, насмерть сбившего 16-летних парня и девушку в Улан-Удэ. Задержанный признается, что пьян, однако не помнит, сколько выпил. Также мужчина сообщил, что ранее привлекался по нескольким статьям УК РФ, в том числе за убийство.
- Какого года рождения?
- 83-го.
- За управлением «Лексусом» вы находились?
- Да, находился.
- Вы совершили наезд на двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе?
- Да.
- С места ДТП вы скрылись?
- Да.
- А почему скрылись?
- Испугался.
- Испугались чего?
- Самой ситуации. Да я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия.
- Сколько вы употребляли алкоголя? Какой продукт вы употребляли сегодня?
- Я не помню.
- То есть факт употребления алкоголя вы признаете?
- Да.
- То есть употребляли?
- Да.
- Ранее привлекались к уголовной ответственности?
- Да, конечно. 105-я, 166-я, 158-я, 162-я (убийство, угон, кража, разбой – прим. авт.).
Напомним, вчера в восьмом часу вечера на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
По факту ДТП Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).
Фото и видео: МВД Бурятии
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