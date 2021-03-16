В Улан-Удэ «путинский» автобус сбил подростка

Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой



Сегодня около 12 часов в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автобуса, следуя по ул. Советская, сбил на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.



Пострадавший пешеход доставлен в больницу с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. В автобусе в момент ДТП был один пассажир, он не пострадал.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.



Напомним, 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Улан-Удэ в октябре прошлого года. Эта партия автобусов получила широкую известность благодаря тому, что на их бортах увековечены высказывания президента России Владимира Путина. Подобное ДТП с участием нового транспорта в столице Бурятии зафиксировано впервые.



Фото: ГИБДД Бурятии