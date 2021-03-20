В Улан-Удэ ГИБДД помогли экстренно доставить ребенка в медучреждение

Мужчина попросил довезти 4-летнего малыша до больницы в час пик

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД Эрдэм Очиров и Владислав Хабитуев помогли экстренно доставить в больницу ребенка, нуждающегося в медицинской помощи.

В четверг вечером к экипажу ДПС, дежурившему на пересечении улиц Боевая и Мокрова, обратилcя отец 4-летнего малыша. Он пояснил, что в салоне автомобиля находится его сын, которому необходима экстренная медицинская помощь. Ребенок упал и, ударившись об бордюр, получил травму головы.

- Так как дороги города в «час пик» были сильно загружены, он решил обратиться за помощью к экипажу дорожно-патрульной службы ГИБДД. Автоинспекторы пересадили папу и малыша в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в больницу, - пояснили в ведомстве.

На следующий день папа мальчика обратился со словами благодарности через официальный аккаунт ГИБДД Бурятии в социальной сети «Инстаграмм». Он сообщил, что его сыну была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, и в настоящее время 4-летний Ярослав находится дома.

Родители ребенка выразили благодарность инспекторам ДПС.

- Сотрудники без промедления отреагировали на просьбу о помощи, огромное им спасибо за это, - написали они в соцсети.





фото: "Номер один"