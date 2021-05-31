В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от полицейских

О подозрительном автомобиле правоохранителям сообщили бдительные горожане





Ночью 26 мая в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от бдительных жителей Улан-Удэ. Они рассказали, что автомобилем «Ниссан» управляет водитель, который, возможно, пьян. На отработку заявления направился экипаж ДПС.

Во дворах многоквартирных домов на ул. Тобольская сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Когда это не удалось, водитель и пассажиры бросили машину и разбежались. Однако, находившуюся за рулём девушку задержали.









При проверке выяснилось, что водительских прав у 26-летней горожанки нет. По результатам освидетельствования оказалось, что она пьяна.В отношении девушки составили административный протокол. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото и видео: ГИБДД Бурятии