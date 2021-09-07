В Бурятии явка на выборы в Госдуму составит около 30-35%

На круглом столе Общественной палаты эксперты рассказали об особенностях выборов и оценили шансы партий

Сегодня в Общественной палате Бурятии состоялся круглый стол вместе с политологами, социологами и наблюдателями на тему грядущих выборов. До голосования осталось две недели – в Бурятии активизировалась предвыборная кампания. Кандидаты проводят дебаты, ездят по республике и встречаются с избирателями. Сегодня активность партий, может напрямую влиять на их рейтинги. В свою очередь, это дает экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов и проведения избирательного процесса.

При этом, в республике уже началось досрочное голосование – как отметил заместитель председателя республиканской избирательной комиссии Владимир Норбоев, речь идет об отдаленных труднодоступных районах и животноводческих стоянках, где работают вахтовики. В целом, эксперты и члены общественной палаты сошлись во мнении, что предвыборная кампания проходит без особых казусов.

- Если говорить о партиях парламентских - это уже очень опытные партии, и сегодня видны их подходы. Что-то придумать новое, я думаю, не так просто. Я думаю, что то, как они зарядили свою избирательную кампанию - так и будет продолжаться, так и закончится. Но они будут более активно работать со своими соцсетями, будут стараться привлечь на избирательные участки именно своих избирателей, - высказался председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Как высказалась на круглом столе руководитель социологической службы «Эйдос» Дарима Будаева, нынче предвыборная кампания не особо активная, особо яркой борьбы не наблюдается: «Мы можем видеть активизацию в последние две недели - это связано и с нормативными сроками - но, по крайней мере, даже то, что было до этого сложно назвать активной предвыборной кампанией. Особенно, касаемо тех партией, о которых мы говорим, что это – новые игроки, не считая тех старых, имеющих свою репутацию».

- Новые партии сейчас пытаются найти своего избирателя – это правильно, так и должно быть, каждая партия и каждый кандидат выбирает свою стратегию и свои цели, и исходя из этих целей и стратегий, кампании ведутся грамотно. Ту часть поддержки, которую они рассчитывают получить, они получат, - высказалась социолог Дарима Будаева.

Тем не менее, как отмечает эксперт, вторая особенность текущей предвыборной кампании – высокая доля Интернета. Интернет, в свою очередь, сильно повлиял на стратегии кандидатов, а также их позиционирование среди избирателей.

- Некоторые новые партии пытаются нащупать своих сторонников только в Интернете – они не выходят, как мы уже привыкли, классически к избирателям, не проводят встречи и т.д. Они работают только через Интернет. Насколько эта стратегия будет эффективна – посмотрим по результатам голосования. Сейчас говорить о том, что они занимают какую-то существенную долю – говорить сложно, - добавила Дарима Будаева.

По оценке социологических служб, явка по факту получится около 30-35%. Влияют на это многие факторы, в том числе погодные условия. При этом, по мнению социологов, разделение голосования на три дня несильно повлияет на присутствие избирателей - основной поток людей ожидают встретить в воскресенье. Многое зависит от того, насколько кандидаты смогут активизировать именно своих сторонников, насколько будет работать агитационная кампания. Социолог высказалась и о шансах партий в выборах.

- Поддержка Единой России продолжает оставаться на лидерских позициях. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что было 3-5 лет назад – ее уровень существенно снизился. Еще одним моментом является то, что снижается не только уровень поддержки, но и одновременно с этим повышается уровень ярых противников партии Единой России, - высказалась социолог.

Что касается КПРФ, эксперт отмечает, что у партии «есть устойчивое ядро, которое уже в течение 20 лет практически не меняется». По мнению социолога, скорее всего КПРФ останется на своих позициях – количество избирателей прирастет по сравнению с прошлыми годами, но вряд ли прирост будет существенным.

- Относительно других партий – для меня было очень удивительно, когда у нас достаточно высокие позиции стали показывать новые партии – «Партия пенсионеров», партия «Новые люди», - они нашли своих сторонников и понятно, что их основная задача сейчас – их удержать. Если мы будем говорить по кандидатам, еще одна особенность предвыборной кампании – это некоторая «хайповость» кандидатов, а точнее одного, что немножко непривычно для нашего населения, но определенная группа поддержки уже есть, - добавила Дарима Будаева.







фото: "Номер один"