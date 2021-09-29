Подследственный директор «Водоканала» Улан-Удэ ушел сам

Горсовет удовлетворил заявление Жаргала Цыбикова о прекращении полномочий



Сегодня горсовет Улан-Удэ на внеочередной сессии удовлетворил просьбу своего коллеги Жаргала Цыбикова, написавшего заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. За это решение проголосовали 25 депутатов.



Напомним, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве.



Ранее вопрос о лишении Жаргала Цыбикова депутатских полномочий поднимала прокуратура Бурятии. Основанием для этого стали недостоверные сведения в декларации народного избранника. Однако несколько дней назад, когда этот вопрос рассматривали на сессии, депутаты



Фото: «Номер один» Сегодня горсовет Улан-Удэ на внеочередной сессии удовлетворил просьбу своего коллеги Жаргала Цыбикова, написавшего заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. За это решение проголосовали 25 депутатов.Напомним, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве.Ранее вопрос о лишении Жаргала Цыбикова депутатских полномочий поднимала прокуратура Бурятии. Основанием для этого стали недостоверные сведения в декларации народного избранника. Однако несколько дней назад, когда этот вопрос рассматривали на сессии, депутаты отказались досрочно прекращать полномочия своего коллеги. За это решение проголосовали лишь 11 депутатов при необходимом минимуме в 20 голосов.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.