В Улан-Удэ собирают подписи против введения QR-кодов

Во всех районах города на выходных проходят встречи с активистами

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик со встречи активистов движения «Imotvet03». Встреча началась на Богородском острове, горожане собирают подписи за отмену QR-кодов.

«Мы, граждане, патриоты, любящие свою родину, не можем оставаться в стороне и смотреть, как над нами вершится беспредел!», - заявили участники в видеообращении

На Богородском острове собрались десятки жителей, кроме того, сказано, что к видеотрансляции с мероприятия присоединены более 650 человек.

«В нашем регионе до 31 декабря 2021 года ввели ограничение на посещение общественных мест без прививки и QR-кода. Мы выступаем против этого поскольку от этого страдает большая часть населения», - прокомментировала одна из активисток движения.

По словам активистов, на сегодняшний день собралось более 500 подписей. Как отмечают на странице организаторов встреч, подписи собирают поблизости с общественными местами в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районе. Как отмечено на инстаграм-странице imotvet03, движение выступает против сегрегации населения и за свободу выбора.







фото: скриншот из видео