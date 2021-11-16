В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса

Все запланированные ремонты в столице Бурятии выполнены в срок





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обсудил с директором филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергеем Козловым готовность электросетевого комплекса столицы к зиме и другие вопросы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, главным показателем готовности к холодам для электросетевой компании является получение паспорта готовности. В этом году «Россети Сибирь» в Бурятии его уже получили.

- Мы всегда можем положиться на наших энергетиков, в этом мы не сомневаемся. Город со своей стороны, делает все возможное, чтобы обновить сети города. Средства, которые компания «Россети Сибирь» выплачивает за аренду городских сетей – это порядка 7 млн рублей, направляются на ремонт и реконструкцию сетей. Это наш вклад в поддержание электроснабжения города, – отметил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.Аварийные ситуации в электросетевом комплексе города случаются, главная задача – оперативно устранить и продолжать планомерный ремонт и обновление сетевого хозяйства.Директор филиала «Россети Сибирь» отметил, что подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме.– Все запланированные ремонты и по городу Улан-Удэ, и по республике в целом выполнены в срок и в запланированных объёмах. Мы получили паспорт готовности. Это значит, что электросетевой комплекс Улан-Удэ к зиме готов, – сообщил Сергей Козлов.По его словам, за последние годы в электросетях города наметилась положительная динамика по ряду показателей: количество отключений в сетях 0,4кВ и выше снизилось на 15%. (С 1048 случаев в 2018 г. до 890 на октябрь 2021).Почти на 6 процентов за это время снизились потери электроэнергии в сетях. Внедрение современных «умных» приборов учета - один из самых действенных способов снижения потерь электроэнергии, разгрузки силовых сетей и, как следствие, улучшения показателей качества электроэнергии.До конца года специалисты «Россети Сибирь» в Улан-Удэ установят 5867 «умных» счетчика.Обсуждалось также участие специалистов филиала «Бурятэнерго» в строительстве линий уличного освещения. В течение этого года «Россети Сибирь» в Бурятии уже выполнили работы по устройству сетей наружного освещения вблизи станции Дивизионная от ул. Гарнизонная до дома № 74, а также в окрестностях Стрелки по ул. Николая Нищенко от ул. Любови Шевцовой до ул. Блинова г. Улан-Удэ.Энергетики готовы принимать участие и в других конкурсах на такие работы и вносить свой вклад в освещение улиц города.Фото: мэрия Улан-Удэ