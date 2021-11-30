В Бурятии заместитель министра пересел в кресло главы района

Кандидат, поддержанный руководством республики, «пролетел»
Сегодня на сессии райсовета Заиграевского района депутаты выбрали нового главу. Им стал заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Шальков. За него было отдано 13 голосов. Второй кандидат, председатель местного райсовета Виталий Хамарханов получил всего 1 голос.
Пикантность итогов голосования заключается в том, что ранее Виталий Хамарханов заручился поддержкой Алексея Цыденова.
«Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым. В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района», - сообщала в конце октября пресс-служба правительства республики.
Напомним, прежнего главу Заиграевского района Александра Бурлакова осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе на пост нового главы стартовал 8 октября. Первоначально на должность претендовали три кандидата, однако одного из них – главврача Заиграевской ЦРБ Виктора Коренева – конкурсная комиссия «забраковала».
Справка
Виталий Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура Бичурского района. В 1999 году окончил Бурятскую сельхоз академию, получил квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2018 году окончил АНО ВО «Национальный институт бизнеса», получил квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».
С 1999 по 2008 год работал на разных должностях в Минэкономики Бурятии и мэрии Улан-Удэ, дослужившись до должности зампреда Комитета землепользования и градостроительной политики городской администрации.
В 2008 году ушел в бизнес. Занимал пост замдиректора Бурятского филиала ОАО «Военно-страховая компания», затем начальника отдела поддержки операций Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации».
В 2009 году назначен первым заместителем руководителя администрации Тарбагатайского района по экономике, земельным и имущественным отношениям.
С 2016 по 2018 год - заместитель главврача по хозяйственным вопросам ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
2018 – 2019 года - управляющий проектами в АПК Фонда регионального развития РБ.
С января 2019 по сентябрь 2019 года - председатель Совета депутатов Тарбагатайского района.
В 2020 году получил работу в Министерстве промышленности и торговли Бурятии, занимал должности начальника отдела обрабатывающей промышленности, затем начальника отдела инвестиций и инноваций.
С июля 2021 года - заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председатель Комитета по развитию предпринимательства.
Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»
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