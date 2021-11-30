В Бурятии заместитель министра пересел в кресло главы района

Кандидат, поддержанный руководством республики, «пролетел»



Сегодня на сессии райсовета Заиграевского района депутаты выбрали нового главу. Им стал заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Шальков. За него было отдано 13 голосов. Второй кандидат, председатель местного райсовета Виталий Хамарханов получил всего 1 голос.

Пикантность итогов голосования заключается в том, что ранее Виталий Хамарханов заручился



«Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым. В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района», - сообщала в конце октября пресс-служба правительства республики.



Напомним, прежнего главу Заиграевского района Александра Бурлакова осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.



Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе на пост нового главы стартовал 8 октября. Первоначально на должность претендовали три кандидата, однако одного из них – главврача Заиграевской ЦРБ Виктора Коренева – конкурсная комиссия «забраковала».



Справка



Виталий Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура Бичурского района. В 1999 году окончил Бурятскую сельхоз академию, получил квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2018 году окончил АНО ВО «Национальный институт бизнеса», получил квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».



С 1999 по 2008 год работал на разных должностях в Минэкономики Бурятии и мэрии Улан-Удэ, дослужившись до должности зампреда Комитета землепользования и градостроительной политики городской администрации.



В 2008 году ушел в бизнес. Занимал пост замдиректора Бурятского филиала ОАО «Военно-страховая компания», затем начальника отдела поддержки операций Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации».



В 2009 году назначен первым заместителем руководителя администрации Тарбагатайского района по экономике, земельным и имущественным отношениям.



С 2016 по 2018 год - заместитель главврача по хозяйственным вопросам ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».



2018 – 2019 года - управляющий проектами в АПК Фонда регионального развития РБ.



С января 2019 по сентябрь 2019 года - председатель Совета депутатов Тарбагатайского района.



В 2020 году получил работу в Министерстве промышленности и торговли Бурятии, занимал должности начальника отдела обрабатывающей промышленности, затем начальника отдела инвестиций и инноваций.



С июля 2021 года - заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председатель Комитета по развитию предпринимательства.



Фото: «Заиграево-инфо. 24/7» Пикантность итогов голосования заключается в том, что ранее Виталий Хамарханов заручился поддержкой Алексея Цыденова «Глава Бурятии провел рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым. В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района», - сообщала в конце октября пресс-служба правительства республики.Напомним, прежнего главу Заиграевского района Александра Бурлакова осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.Прием заявок кандидатов на участие в отборочном конкурсе на пост нового главы стартовал 8 октября. Первоначально на должность претендовали три кандидата, однако одного из них – главврача Заиграевской ЦРБ Виктора Коренева – конкурсная комиссия «забраковала».Виталий Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура Бичурского района. В 1999 году окончил Бурятскую сельхоз академию, получил квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2018 году окончил АНО ВО «Национальный институт бизнеса», получил квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».С 1999 по 2008 год работал на разных должностях в Минэкономики Бурятии и мэрии Улан-Удэ, дослужившись до должности зампреда Комитета землепользования и градостроительной политики городской администрации.В 2008 году ушел в бизнес. Занимал пост замдиректора Бурятского филиала ОАО «Военно-страховая компания», затем начальника отдела поддержки операций Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации».В 2009 году назначен первым заместителем руководителя администрации Тарбагатайского района по экономике, земельным и имущественным отношениям.С 2016 по 2018 год - заместитель главврача по хозяйственным вопросам ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».2018 – 2019 года - управляющий проектами в АПК Фонда регионального развития РБ.С января 2019 по сентябрь 2019 года - председатель Совета депутатов Тарбагатайского района.В 2020 году получил работу в Министерстве промышленности и торговли Бурятии, занимал должности начальника отдела обрабатывающей промышленности, затем начальника отдела инвестиций и инноваций.С июля 2021 года - заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председатель Комитета по развитию предпринимательства.Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»

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