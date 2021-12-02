Власти Улан-Удэ задумались о цифровизации кладбищ

Геоинформационная система позволит горожанам легко и быстро найти захоронение родственника



Разработка системы, упрощающей поиск захоронений на кладбищах столицы, стала одной из тем обсуждения на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи улан-удэнского горсовета.



- Мы предложили специализированной службе пойти по пути, по которому идут ряд городов нашей страны. Это внедрение геоинформационной системы учета захоронений. Потому что у нас кладбища во многих местах разрастались стихийно и не всегда удобно искать родственников. А геоинформационная система позволяет через интернет, через специальные электронные информационные стенды искать могилки родных. Также это нужно для учета и планирования дальнейших захоронений, - рассказал председатель комитета Сергей Бурдиков по итогам заседания.



В то же время у Специализированной службы, которая занимается содержанием кладбищ, определением мест захоронения и так далее, накопилось немало проблем. Об этом рассказала директор службы Галина Тарабрина.



По ее словам, имущественный комплекс учреждения сильно изношен, многие кладбища нуждаются в строительстве дренажных систем. Существует и кадровый дефицит: из необходимых службе 223 ставок, сегодня занято лишь 169.



Одна из обязанностей учреждения – предоставление родственникам умерших безвозмездных похоронных услуг из гарантированного перечня. В этом плане система, выстроенная в столице Бурятии, позволяет проводить родных в последний путь спокойно и без лишних проблем.



- Система оказания услуг из гарантированного перечня у нас построена хорошо. У нас город понимает это, дает деньги, над этим работает. Это ведь не только денежные выплаты, это еще и моральная поддержка. А во многих городах просто отмахиваются от этой проблемы. Там частные организации буквально между собой дерутся за каждого умершего, - рассказала Галина Тарабрина.



Тот факт, что в Улан-Удэ предоставление похоронных услуг из гарантированного перечня происходит по отработанной и правильной системе, признал и Сергей Бурдиков.



- Мы видели ситуации в других городах, когда человек только умер, а к его родственникам уже приезжают представители 10 компаний и наперебой пытаются продать свои услуги. Это, конечно, недопустимо, - сказал он.



Также на заседании выступил и председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев, который рассказал о планах по строительству кладбища Южное-2.



- Сейчас проектная документация проходит экологическую экспертизу. После этого должна быть еще и техническая экспертиза, - пояснил Сергей Гашев. - Нам нужна помощь, чтобы до Нового года нам готовую документацию получить. Чтобы отторговать, чтобы был понятен подрядчик.



Одно из новшеств, которое запланировано на кладбище Южное-2 – место для захоронения домашних животных.



- Сейчас такие захоронения происходят стихийно. С середины будущего года появится легальная возможность захоранивать домашних питомцев, - отметил Сергей Бурдиков.



Еще один вопрос, который обсудили на заседании комитета – включение в муниципальный реестр дорог, находящихся на территории военных городков столицы республики. Это позволит городским властям заниматься содержанием этих дорог, ведь у венных средств на это не заложено.



- На сегодня у нас 4 военных городка: это Сосновый Бор, Звездный, Тальцы и Дивизионная. Общая протяженность составляет 14,8 километров. Мы посчитали годовое содержание. По Сосновому Бору – 9,7 млн рублей, Звездный – 2,1 млн, Тальцы – 1,1 млн, Дивизионная – 1 млн рублей. Итоговое содержание составляет около 14 млн рублей, - рассказал Сергей Гашев.



Чтобы эти дороги не стали неподъемным бременем для бюджета, принято решение включать их в муниципальный реестр поэтапно в течение ближайших лет.



Фото: «Номер один»





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