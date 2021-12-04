В Хурале Бурятии снова заинтересовались «домиком Наговицына»

По мнению депутатов, его нужно использовать для социальных целей



Депутаты Хурала на очередном заседании пытались разобраться, какое имущество есть у Бурятии, для каких целей оно используется и какие доходы приносит. В частности, речь зашла о жилье для чиновников. Как известно, на балансе Хозяйственно-транспортного комитета правительства Бурятии имеется 7 служебных квартир, которые предназначены для чиновников, занимающих руководящие должности. Две из них сегодня простаивают.



Однако депутаты вспомнили о скандальном «домике Наговицына», который в свое время был построен в поселке Сотниково. К примеру, Баир Цыренов интересовался, за кем числится эта недвижимость, на чьем она балансе и как используется.



Представитель минимущества на эти вопросы внятного ответа дать не смог, пообещав предоставить информацию отдельно.



Другой депутат Тумен Дондоков предложил использовать эту недвижимость для социальных целей, предоставив ее организациям, которые занимаются поддержкой социально незащищенных граждан.



Между тем, председатель социального комитета Игорь Марковец предложил подойти к вопросу шире, и рассмотреть возможность создания жилого фонда для специалистов, вроде врачей и учителей. Дело в том, что сейчас республика оплачивает 50% от стоимости аренды жилья для таких специалистов. Однако эти деньги можно было бы пустить на приобретение квартир, считает парламентарий.



- Проблема еще в том, что у нас все меньше квартир, которые можно снять по договору. А если он не по договору снимает, то ему компенсировать уже нельзя. И получается история, когда есть хороший специалист, но он не может снять квартиру там, где работает и ему не могут компенсировать эти деньги, - говорил Игорь Марковец.



Впрочем, ему тоже не дали исчерпывающего ответа на это предложение.



Фото: «Номер один»





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.