Хурал Бурятии возмутился своей маленькой ролью при распределении денег

По словам депутатов, правительство решает, куда потратить доходы без их ведома





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в бюджете этого года. В целом доходы уточняются на три с лишним миллиарда рублей. И это – за две недели до конца года. К слову, на предыдущей сессии также было серьезное уточнение в сторону увеличения примерно на 2 млрд рублей.

Такие вливания вызвали у депутатов Хурала неоднозначную реакцию. Например, Михаил Гергенов возмутился, что мнение парламентариев мало учитывается при распределении этих дополнительных средств.- Народный Хурал остается в стороне от распределения этих денег. 5 млрд пришло в республику, почему правительство не спросило у Народного Хурала – может быть нам что-то нужно, - возмущался он.Другой депутат – Баир Цыренов – в очередной раз усомнился в том, что прогнозы правительства относительно бюджета на будущий год корректны. И предположил, что в будущем году Хуралу и правительству также придется все время возвращаться к проекту бюджета и менять его в сторону увеличения из-за занижения первоначальных параметров.По словам министра финансов Георгия Мадаева, дополнительные доходы бюджета республики в этом году связаны с курсом валют и цен на полезные ископаемые. Более того, рост доходов показывают многие регионы страны, что стало неожиданностью для федеральной власти.Тем не менее, депутаты остались при своем мнении. Так, Тумэн Дондоков напомнил, что в прошлом году и депутаты, и Счетная палата указывала на то, что в прогнозах на 2021 год занижен курс доллара и цена на золото. И эти замечания так и не были учтены.- Можно было эти деньги предусмотреть в начале года и запланировать, к примеру, капремонт школ. Есть предложение правительству более внимательно прогнозировать доходы, - сказал он.Фото: «Номер один»