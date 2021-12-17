Хурал Бурятии возмутился своей маленькой ролью при распределении денег

По словам депутатов, правительство решает, куда потратить доходы без их ведома
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в бюджете этого года. В целом доходы уточняются на три с лишним миллиарда рублей. И это – за две недели до конца года. К слову, на предыдущей сессии также было серьезное уточнение в сторону увеличения примерно на 2 млрд рублей.
Такие вливания вызвали у депутатов Хурала неоднозначную реакцию. Например, Михаил Гергенов возмутился, что мнение парламентариев мало учитывается при распределении этих дополнительных средств.
- Народный Хурал остается в стороне от распределения этих денег. 5 млрд пришло в республику, почему правительство не спросило у Народного Хурала – может быть нам что-то нужно, - возмущался он.
Другой депутат – Баир Цыренов – в очередной раз усомнился в том, что прогнозы правительства относительно бюджета на будущий год корректны. И предположил, что в будущем году Хуралу и правительству также придется все время возвращаться к проекту бюджета и менять его в сторону увеличения из-за занижения первоначальных параметров.
По словам министра финансов Георгия Мадаева, дополнительные доходы бюджета республики в этом году связаны с курсом валют и цен на полезные ископаемые. Более того, рост доходов показывают многие регионы страны, что стало неожиданностью для федеральной власти.
Тем не менее, депутаты остались при своем мнении. Так, Тумэн Дондоков напомнил, что в прошлом году и депутаты, и Счетная палата указывала на то, что в прогнозах на 2021 год занижен курс доллара и цена на золото. И эти замечания так и не были учтены.
- Можно было эти деньги предусмотреть в начале года и запланировать, к примеру, капремонт школ. Есть предложение правительству более внимательно прогнозировать доходы, - сказал он.
Фото: «Номер один»
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