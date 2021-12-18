«Зарплату получают и ничего не делают»

Депутат предложил сократить «самый бесполезный» фонд в Бурятии





Эмоциональное выступление депутата Хурала Тумэна Дондокова случилось на последней в этом году сессии Хурала Бурятии.

- У нас в республике 8 фондов. Прошла проверка. И самым бесполезным и ненужным оказался Фонд регионального развития, который не выполнил свои индикаторы. Я спросил у руководителя на рабочей группе, что он сделал за весь период своей работы. По большому счету – ничего не сделано, - рассказывал парламентарий.По его словам, в будущем году финансирование этого фонда составит более 60 млн рублей.- Там средняя заработная плата – 65 тысяч рублей. И при этом ничего не делают! – сокрушался депутат. - И когда мы обсуждали бюджет, они требовали еще около 7 млн рублей, при этом нам еще и угрожая: «Если вы не дадите нам денег, то мы ничего делать не будем!»Поэтому депутат предложил сократить Фонд регионального развития, позволив, однако, ему отработать весь 2022 год. А в итоге его предложение коснулось и всех остальных подобных организаций:- Все эти 8 фондов надо реорганизовать: сократить штат и сократить финансирование, - отрезал депутат.Отметим, что создание и ликвидация фондов – полномочия правительства Бурятии, и пока что никаких планов относительно реорганизации системы поддержки бизнеса озвучено не было.Фото: «Номер один»