Политика и власть 03.03.2022 в 12:01

Известный гиревик Сергей Леонов вернулся в Хурал Бурятии

Нового депутата представил коллегам спикер парламента республики
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Текст: Владимир Пашинюк
Известный гиревик Сергей Леонов вернулся в Хурал Бурятии
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии спикер Владимир Павлов представил депутатам нового парламентария Сергея Леонова. Он занял место Галана Гунзынова, скончавшегося в ноябре прошлого года.

Сергей Леонов уже был обладателем хуральскго мандата в прошлом созыве – с 2013 по 2018 год. Известен своими спортивными достижениями в гиревом спорте.

Справка

Леонов Сергей Трофимович, член «Единой России».

Образование высшее: Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова, 1985 г.

Имеет следующие государственные награды и звания: Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 2005; Заслуженный мастер спорта России, 2003; Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, 1991; Заслуженный тренер Республики Бурятия, 2012.

Фото: «Номер один»
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