Известный гиревик Сергей Леонов вернулся в Хурал Бурятии

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии спикер Владимир Павлов представил депутатам нового парламентария Сергея Леонова. Он занял место Галана Гунзынова, скончавшегося в ноябре прошлого года.Сергей Леонов уже был обладателем хуральскго мандата в прошлом созыве – с 2013 по 2018 год. Известен своими спортивными достижениями в гиревом спорте.Леонов Сергей Трофимович, член «Единой России».Образование высшее: Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова, 1985 г.Имеет следующие государственные награды и звания: Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 2005; Заслуженный мастер спорта России, 2003; Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, 1991; Заслуженный тренер Республики Бурятия, 2012.Фото: «Номер один»