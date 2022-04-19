Политика и власть 19.04.2022 в 14:08

Глава Бурятии: Вы бы знали, сколько у меня «хотелок» в голове

Алексей Цыденов заявил, что хочет сделать для республики еще много хорошего
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии: Вы бы знали, сколько у меня «хотелок» в голове
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время открытого урока по истории в улан-удэнской школе №40 ответил на вопрос, всего ли он добился, чего хотел или ему еще есть к чему стремиться.

- Всегда есть к чему стремиться. Конечно, у меня есть планы определённые. Я хочу, чтобы ещё много чего в республике было сделано, и я совсем не всего добился. Вы бы знали, сколько у меня «хотелок» в голове: сделать это и вот это. Я просто не озвучиваю их, чтобы это не выглядело фантазией. На самом деле и желаний, и того, над чем действительно нужно работать очень много, - отметил Глава Бурятии.

Напутствуя будущих молодых специалистов, Алексей Цыденов подчеркнул, что республика активно развивается, в разные отрасли требуются профессионалы, молодые умы. Правительство в свою очередь делают все, чтобы создать условия для работы и комфортной жизни молодых умов, закрепить кадры не только в городе, но и в сельской местности.

Напомним, открытый урок в школе №40 в Улан-Удэ состоялся 18 апреля в рамках мероприятий, предшествующих 100-летию образования Бурятии. Глава республики рассказал старшеклассникам о главных исторических событиях региона за последние сто лет и ответил на вопросы выпускников.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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