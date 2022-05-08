Глава Бурятии посетил многострадальную Клюевскую школу

«Тут вопрос затянулся непозволительно, но была череда различных обстоятельств, начиная с неудачного проекта, затем несколько подрядчиков менялись. Сейчас школа уже на финишной прямой. Специально приехал для того, чтобы проконтролировать, как идёт ход работ, какие вопросы есть, на что нужно обратить внимание, чтобы к 1 сентября школа заработала, и дети уже смогли пойти учиться в новые классы. Буду контролировать лично, чтобы к новому учебному году все было сделано» - подчеркнул Алексей Цыденов.

«Необходимо определиться с конкретным человеком – это не должен быть, кто попало и постоянно меняющийся. Необходимо, чтобы это был кто-то из учителей или из родительского комитета» - добавил глава Бурятии.

Во время поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил строящуюся школу в селе Клюевка. Он отметил, что лично возьмет на контроль завершение ее строительства и ввод в эксплуатацию к 1 сентября.Глава Бурятии также обратил внимание на то, что подрядчик, отвечающий за поставку оборудования для клюевской школы, выполнил свои обязательства в срок, и на сегодняшний день вся необходимая мебель и оборудование отгружено.- Подрядчик по строительству школы сорвал сроки, а поставщики мебели выполнили свои обязательства в срок и мебель привезли. Чтобы мебель на улице не хранить, ее в школе расставили. Отдельно обсудили этот момент, коллеги обратят внимание. И оборудование, и вся мебель не будет расставляться сейчас, только после проведения отделочных работ и очистки помещений, - отметил глава республики.Также Алексей Цыденов дал поручение Управлению капитального строительства организовать «народный контроль» за ходом завершения строительства школы.Напомним, эпопея со школой в Клюевке длится с 2019 года. Сначала аукцион на строительство школы несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.В ноябре в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.В 2020 году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года.Однако, как и в прошлом году, история повторилась. После этого срок сдачи объекта сдвигался неоднократно.Фото: egov-buryatia.ru