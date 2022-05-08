Политика и власть 08.05.2022 в 17:22

Глава Бурятии рассказал о ликвидации «путинской» свалки в Селенгинске

По словам Алексея Цыденова, «вопрос решается планомерно»
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии рассказал о ликвидации «путинской» свалки в Селенгинске
Существующее место размещения твёрдых бытовых отходов в поселке Селенгинск и участок, где планируется строительство нового полигона хранения ТБО, посетил глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Кабанский район.



Как отметил глава, вопрос строительства мусорного полигона в Селенгинске по современным экологическим стандартам, предполагающим возведение мусоросортировочной станции, решается планомерно. Так, на сегодняшний день готова предварительная проектно-сметная документация, пройдены процедуры госэкспертизы.


«В этом году планируем по концессии отторговать строительство этого приоритетного для республики полигона»

- рассказал глава республики.
Также в текущем году планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, предполагающей проведение работ по рекультивации существующей свалки.

- Но в первую очередь надо построить новый полигон, чтобы не было так: старую свалку закрыли, а нового ничего не появилось, - подчеркнул Алексей Цыденов.


Напомним, тему свалки жители Селенгинска подняли в прошлом году во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пообещал отреагировать на жалобу. Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. Позже стало известно, что возбуждено два уголовных дела.

Фото: egov-buryatia.ru 
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