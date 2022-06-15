Политика и власть 15.06.2022 в 10:44

Алексей Цыденов первым подал документы в Избирком Бурятии на участие в выборах

Глава Бурятии рассказал о планах, о воспоминаниях пятилетней давности и об отношении к конкурентам
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Текст: Станислав Сергеев
Алексей Цыденов первым подал документы в Избирком Бурятии на участие в выборах
Сегодня Алексей Цыденов подал в Избирком Бурятии пакет документов, необходимых для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы региона, намеченных на сентябрь этого года.

«Пять лет назад я уже был здесь, также сдавал документы. Тогда люди меня поддержали. Я надеюсь и в этот раз на поддержку жителей республики. Поддержка президента Владимира Владимировича Путина у меня есть, но выбор – за жителями Бурятии... Понимаю, что впереди непростое время, работать нужно будет еще усиленнее. Но – будем работать. Верю в поддержку людей, и в то, что вместе даже сложные задачи сможем решить, что республика будет развиваться, и здесь будут улучшаться условия для жизни»

- рассказал Алексей Цыденов журналистам.
По словам главы Бурятии, о целях и задачах, которые стоят перед ним в случае победы на выборах, коротко не расскажешь. Однако любая работа – по развитию экономики, социальной сферы, строительству инфраструктуры, поддержке бизнеса, в конечном счете направлена на повышение качества жизни каждого конкретного жителя республики.

Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Цыденов рассказал о воспоминаниях пятилетней давности, когда впервые сдал документы в Избирком.

- Какой я был наивный пять лет назад! Это единственное впечатление, самое яркое.

Также один из вопросов касался отношения главы Бурятии к конкурентам от других политических партий, которые также намерены официально выдвинуть свои кандидатуры.

- Нормально, с уважением. Каждый человек, который идет, он тоже хочет что-то для республики сделать. Поэтому – всем открытой дороги, выбор за людьми.

Напомним, в прошлое воскресенье с кандидатом на выборы определилось бурятское отделение КПРФ: партия выдвинула депутата Хурала Виктора Малышенко. На следующий день такой же выбор сделала и относительно молодая партия «Новые люди» - от нее пойдет бизнесмен Семен Матхеев. Также о намерении участвовать в выборах заявлял лидер республиканского отделения ЛДПР Сергей Дорош.

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